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Для полного разгрома Путину осталось совершить все ошибки Гитлера на Курской дуге

Владимир Стус

Консультант по стратегии, аналитик

5 апреля 2022, 13:02

Карта военных действий в Украине напоминает новую Курскую дугу. Только у современного российского фюрера положение дел гораздо хуже.

Путин Ги тлер
Путин в Украине повторяет те же ошибки, что и Гитлер / neveragain.media

Приближенные фюрера вспоминали, как весной 1943 года он им жаловался, что от мыслей о предстоящем летнем наступлении под Курском, у него начинал болеть живот. А теперь посмотрите на карту военных действий от Великой Новосёлки до Барвенково. Ничего не напоминает?

Это же современная Курская дуга! Не знаю, что сейчас болит у современного российского фюрера, но положение нового фюрера сейчас гораздо хуже.

Во-первых, у него нет современных аналогов Тигров, Пантер, Фердинандов и прочего немецкого чуда-оружия. Большая часть современного оружия Путина уже уничтожена.

Во-вторых, у Путина есть неслабое преимущество в личном составе, но уровень его мотивации и профессионализма сейчас гораздо ниже, чем у Вермахта весной 1943 года. Нет у Путина своего аналога Второго Танкового корпуса СС. Да и не было никогда.

В-третьих, у Путина нет Манштейна, Гота, Хауссера и других легендарных полководцев прусской школы. А в украинской армии они есть.

С самого начала войны я сказал, что в украинской армии появился гениальный полководец уровня Манштейна-Рокоссовского. Украинский штабной гений как суслик - его никто не видит, но он есть, можете мне поверить.

В-четвёртых, немецкая армия обладала исключительно сильным унтер-офицерским составом и младшими офицерами. А у Путина традиционно крайне слабый сержантский и младший офицерский состав.

В-пятых, подразделения Вермахта начиная с взводного уровня обладали высокой автономностью из-за большого количества вспомогательного персонала. У советской, а затем российской армии снабжение и тыловое обеспечение войск было традиционно слабым местом. Ещё больше ситуация обострилась сейчас, в результате работы украинской армии по колоннам и тылам агрессоров.

Читайте такжеУкраина уже пострадала от рук Путина-Гитлера, теперь зло стучится в двери ЕвропыВ-шестых, во время всей Курской битвы у немцев преимущество в ближней и дальней авиационной разведке. Ju-86 свободно летали не то, что над полем боя, а над Москвой и не только в 43, а и в 44 году. А у ордынцев с разведкой сейчас сплошная беда. Все их действия фиксируются и со спутников, и с высотных БПЛА, дипломатично не будем уточнять чьих.

В-седьмых, фюрер №1 готовился к наступлению на Курской дуге 2,5-3 месяца. А у фюрера №2 на подготовку и месяца нет.

В-восьмых, сходство украинского выступа на линии фронта с Курской дугой очевидно не только мне. Собственно, поэтому я и решился о нём написать. И тактика войск во время Курской битвы разобрана по мелочам. Т.е. у Путина сейчас нет ни стратегической неожиданности, ни тактических козырей.

В стратегическом плане, фюреру следовало бы капитулировать в начале лета 1943 года. К тому времени у Германии уже не оставалось шансов выиграть войну.

В стратегическом плане у современного фюрера не было шансов с 24 февраля 2022 года. А сейчас и подавно нет. Для полного разгрома Путину осталось совершить все те ошибки, которые совершил фюрер на Курской дуге.

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