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Для нас существует только один способ достичь мира

Виктор Андрусив
28 ноября 2023, 08:10
Переговоры могут быть только тогда, когда путин поймет, что он никогда у нас не выиграет военным путем!
Для нас существует только один способ достичь мира
Путин и война в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кто вам сказал, что с Путиным можно о чем-то договориться? Кто вам сказал, что Путин выполнит договоренности, даже если вы с ним договоритесь? Неужели вам отшибло память почему Путин на нас напал? Потому что он хочет уничтожить нас, и поделить Европу на зоны влияния.

Вы забыли почему тогда россияне вели переговоры в марте? Потому что их войска находились в полной жопе. И все эти разговоры будто отказ от НАТО что-то бы изменил - это был чистый блеф.

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Сам Путин больше не верит в договоренности, поскольку считает, что во всех договоренностях его бросили. Бросил Запад в вопросах расширения НАТО, бросила Украина в вопросах минских договоренностей. Поэтому когда Путин предлагает переговоры - он имеет совсем другие цели: перегруппироваться, передохнуть, мобилизовать ресурсы. Как только это будет сделано - он пойдет дальше, потому что его цель уничтожить Украину.

Поэтому для нас существует только один способ достичь мира - отбить ему желание воевать. Переговоры могут быть только тогда, когда Путин поймет, что он никогда у нас не выиграет военным путем! Все остальное, это розовые фантазии. И эти фантазии будут очень дорого нам стоить. Всего два дня назад мы чтили память погибших от Голодомора. Вы дальше думаете, что надо просто отказаться воевать и русские пойдут???

Все кто тут кричит - не дать мужчин в топку, не понимают простой истины: мы, украинские мужчины, будем в топке или в ВСУ, или нас будут убивать и насиловать на наших глазах женщин и детей у нас дома! Или нас мобилизуют россияне и погонят на кого-то еще. Знаете сколько они мобилизовали против нас наших же украинцев Донбасса и Крыма - более 70 тысяч. Там тоже думали, что хорошо, чтобы Россия пришла. Вам уже отшибло в памяти, что они делают на оккупированных территориях???

Если у нас не будет армии, готовой сражаться - не будет никакого мира! И наоборот, если мы сейчас соберемся, начнем производить оружие, мобилизуемся - он скорее поймет, что шансов на победу у него нет. И только тогда можно начинать договариваться. Я не кричу о границах 91 года, и не кричу о наступлении, но я кричу о сильной армии, как единственном залоге возможного мира. Сейчас у нас на повестке дня вопрос обороны, а не наступлений!

Это простой закон физики - если вы слаб, никто с вами ничего не будет договариваться и решать!

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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