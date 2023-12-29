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Для чего россияне вбрасывают тезисы о "заморозке"?

Петр Олещук
29 декабря 2023, 08:10
Давайте лучше вспомним последний "шедевр" американских СМИ - публикацию, в которой упоминается, что какие-то "неназванные источники".
Для чего россияне вбрасывают тезисы о 'заморозке'?
ВСУ / коллаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, Командование объединенных сил ВСУ

Вижу как максимально активно в наше информационное пространство заходят разнообразные "вбросы", которые легализуются через авторитетные западные издания.

Относительно последних ситуация вообще интересная, поскольку я имел возможность перечитать немало материалов, которые в последнее время появляются в авторитетных западных СМИ. И, честно говоря, чем больше я их читаю, тем больше понимаю, что украинские СМИ не сильно выбиваются из мировых трендов. Это я не о том, что украинские СМИ какие-то очень качественные, а о том, что они точно не сильно менее качественные, чем СМИ западные.

Классический пример работы современных западных медиа-вопрос от ВВС на последней пресс-конференции украинского президента. Сформулировано оно было примерно так: Не соглашается ли он, что "Путин побеждает". Собственно, когда задают такой вопрос, то какого ответа ждут? Зойков "все пропало" и беготни по залу с криками "Мы все умрем, спасайтесь немедленно"?

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Но все логично. С точки зрения работы ВВС. Задавая бессодержательные вопросы, они: 1) получают "новость", источником которой является украинский президент ("Зеленский отрицает, что Путин побеждает"); 2) имеют возможность подать в своей публикации "второе мнение". У них же обязательно должен быть "баланс", а потому должно быть "два мнения". Путин считает, что побеждает, а Зеленский - не считает. Вот такой баланс. Собственно, так в них и проникают в новостные ленты публикации типа "Украина заявляет, что поразила российский корабль "Новочеркасск", а Россия отрицает". И безразлично, что существует миллион фотографий, подтверждающих заявления Украины, а заявления России не подтверждает ничего. Нет, должен быть "баланс". Соответственно, реальная информационная ценность подобных материалов существенно ниже большинства постов "Трухи". Но все "сбалансировано".

Но хватит об этом.

Давайте лучше вспомним последний "шедевр" американских СМИ - публикацию, в которой упоминается, что некие "неназванные источники" говорят, что "Путин тайно по дипломатическим каналам сигнализирует о готовности к замораживанию войны".

Парадоксальность ситуации в том, что сам бункерный дед недавно публично сигнализировал о прямо противоположном - во время собственной "Прямой линии". Но не будем на это обращать внимание. "Неназванные источники" не могут ошибаться.

Но давайте сейчас разберем по сути все эти тезисы о "заморозке войны", которые сейчас чрезвычайно активно вбрасываются в информационное пространство.

Почему-то многочисленные западные аналитики склонны принимать а веру все эти тезисы о "готовности к замораживанию". Не знаю, на кого из них влияют русские деньги, а на кого - отсутствие мозгов, но давайте разберемся.

Представим себе ситуацию, что по каким-то причинам война "заморозилась", и Украина даже на это пошла, игнорируя права и интересы собственных граждан на оккупированных рф территориях. В любом случае, это будет означать, что украинская государственность сохраняется, украинская идентичность - тоже. И они будут откровенно антироссийскими. Потому что у очень многих украинцев есть вполне материальные причины ненавидеть Россию и россиян. С точки зрения агрессора, это лишь утвердит "Антироссию". Если почитать их "интеллектуалов", то у них одна "проблема". Они очень жалеют, что полномасштабную войну не начали в 2014 году.

Ничего "замораживать" они не хотят, потому что любая заморозка - это потеря того, ради чего они войну и начали. А именно - большей части Украины. Это если речь о заморозке, а не "заморозке" на Луне. О годах речь идти не может, потому что дни бункерного деда - ограничены, а он явно хочет лично стать возрожденцем империи.

Для чего россияне вбрасывают тезисы о "заморозке" везде? Ответ прост - "расслабление" мероприятия. Ситуация сейчас выглядит таким образом, что Западу надо реально напрягать усилия и возрождать военный потенциал. Даже уже не ради Украины, потому что бункерный дед уже прямым текстом угрожает Латвии или Финляндии. И можете не сомневаться, что планы нападения на эти государства у них есть.

Но напрягаться, начинать реальное военное производство - это дорого, сложно. Гораздо комфортнее сделать вид, что ты "поверил" в искренность бункерного деда. Конечно, они все равно будут вынуждены начинать реальное военное производство, но чем позже они на это пойдут, чем больше этому будет предшествовать бессодержательных разговоров и бюрократии, тем лучше будут позиции самой России.

Теперь о многочисленных "гениальных планах", которые ежедневно вбрасывают в информационное пространство" отставные дипломаты", гениальные политические аналитики, а также"летчики, разведчики и стратеги". Например, о том, чтобы принять Украину в НАТО, но без оккупированных территорий, и так заморозить войну.

У нас на это принято отвечать с пафосом, рассказывая о "невозможности отказа от территорий", но это не совсем так. Главная проблема заключается в том, что никто никогда не предлагал Украине даже "частичное" вступление в НАТО. Предлагали это только люди, которые не имеют никакого отношения к реальному принятию решений в НАТО.

Если бы хотя бы теоретически такой план когда-то существовал, то его можно было бы легко воплотить до 24 февраля 2022 года. Тогда бы Украина была явно больше, многие тысячи людей остались бы живыми, а сам Запад бы не был вынужден тратить на эту войну миллиарды. Но они настолько ужасно боялись России, что вместо гарантий безопасности для Украины вывозили из Киева посольства. Что изменилось сейчас? Они меньше боятся России? Последняя перестала быть ядерной державой? Не изменилось ничего, следовательно, и решения будут оставаться неизменными.

Вы можете носить свои "заморозки", доказывая, что это "правильно". Возможно, даже применяя даже верные аргументы, но правда следующая.

Россия ведет против Украины войну, которую считает для себя экзистенциальной, потому что без владения Украиной она не сможет считать себя империей. Именно в этом отличие войны против Украины от войны против Финляндии 80 лет назад. Владение Финляндией никогда не было для России чем-то экзистенциальным. Поэтому, поняв, что легкой победы не будет, они, в конце концов, смирились с самостоятельностью Финляндии на условиях нейтральности.

Экзистенциальность этой войны проявилась в масштабах вовлеченности в войну России и русских. С 1945 года не было у них таких масштабов мобилизации. Это уже не "очередная колониальная война". И бросают колоссальные ресурсы они явно не для "замораживаний". Более того, после того, как они начали масштабную мобилизацию в масштабах всего общества, у них нет альтернатив "серьезной победе", потому что альтернативой может быть только катастрофическое поражение. Если Россия, полностью отмобилизовавшись, не одержит победу над Украиной, то для всех это будет индикатором слабости России. В первую очередь - для самих россиян. А любая империя держится на страхе.

Поэтому не тешьте себя "заморозками". Точнее, можете радовать, я понимаю, что для некоторых - это форма психологической разгрузки, и я таких не убедю. Их никто не убедит, потому что люди склонны заниматься самообманом, и именно такой формат обмана является наиболее действенным.

Но для тех, кто не хочет самообманом заниматься, все же лучше исходить из характера войны как экзистенциальной. И экзистенциальной для него самого тоже.

На Западе давно пережили подобные конфликты, и просто не могут сообразить, что сейчас такое где-то возможно. Но оно возможно, ибо архаичные империи именно так и существуют: расширяются, поглощают, интегрируют или затем использовать для дальнейшего расширения. Потери от санкций? Неприятно. А ведь речь о выживании империи, которому мешают украинцы. Последние почему-то решили, что являются отдельным народом, и это очень опасно. Но можно исправить, если просто уничтожить несколько миллионов "буйных", а других бросить на новые завоевательные войны. Такой вот "простой план". Повторюсь, вы можете его отвергать, но все факты подтверждают его существование. Да, собственно, они сами постоянно об этом говорят. Поэтому они его либо реализуют, либо не реализуют, и нереализация для них будет означать тяжелый удар и крах, но они вполне готовы на соответствующие риски.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине ВСУ Петр Олещук
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