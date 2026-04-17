Для чего Россия применяет тактику "24-часового террора": Коваленко назвал причину

Александр Коваленко
17 апреля 2026, 19:10
Перехват крылатых ракет показал крайне высокий результат, а анти-дроновая работа составила почти 97%.
Пока Россия продолжает массированные атаки по Украине, применяя сотни дронов и ракет, вопрос эффективности противовоздушной обороны и новых тактик врага становится все более актуальным. В своем анализе военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассматривает особенности так называемого 24-часового террора — длительных комбинированных атак, которые должны истощить украинскую ПВО. Эксперт объясняет, почему главной угрозой остается баллистика и какие ответы может найти Украина. Публикуем ключевые мнения автора на языке оригинала.

24 часа террора…

Российские оккупанты с 15 на 16 апреля осуществили очередной 24-часовой акт террора, задействовав для удара по Украине сотни дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", а так же ракетную компоненту.

Всего, с 7:00 15 апреля по 7:00 16 апреля противник применил следующие средства:

  • Дроны – 659, из которых сбито 636, (около 400 из них Shahed-136);
  • Х-101 – 20 ракет, из которых сбито 19;
  • 9М723/KN-23/5В55 – 19/8;
  • 9М727/728 ОТРК "Искандер-К" – 5/4.

Стоит отметить, что противник применил ракеты не одновременно, в рамках концентрированного комбинированного удара, а с существенной разницей во времени.

Больше всего жертв и разрушений было именно от баллистических ракет, перехват которых остаётся большой проблемой, либо из-за отсутствия в местах удара систем способных их перехватывать, либо из-за отсутствия БК даже при наличии систем.

При этом перехват крылатых ракет показал крайне высокий результат, а анти-дроновая работа составила почти 97%.

Налёт с 15 на 16 апреля является представителем 24 часового террора, который РОВ применяют уже не в первый раз. Российские оккупанты накапливают дроны в большом количестве и после запускают накопленный боекомплект или часть его, растягивая этот процесс на 24 часа и более.

С одной стороны это создаёт дополнительный эффект морально-психологического давления и как физического, так и психологического истощения сил ПВО, с другой, причиной таких продолжительных налётов является отсутствие у РОВ достаточного количества пусковых площадок, чтобы обеспечить пуски большого количества дронов в более сжатые промежутки времени.

Например, с 3 апреля РОВ имели возможность только за счёт накопления с производства комбинированного типа дронов накопить более 1 000 средств поражения. С учётом уже расходованного БК за прошедшие сутки у них остаётся накопленного БК более 350.

Тем не менее, при всех изощрениях и рациональном, более расчётливом подходе к применению дронов, особенно их массовому применению, главной проблемой для нас остаётся баллистика, которую, со второй половины марта и всю первую половину апреля РОВ применяли в довольно ограниченном количестве. Решение этой угрозы остаётся не менее актуальной, как одного из средств, большинстве случаев, неотвратимого удара.

Противодействием таким налётам, которые РОВ в своём планировании пытается сделать системными и регулярными, может быть не только пассивная оборона, но и активная – уничтожение производств, объектов складирования и накопления, пусковых площадок – в особенности персонала.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

