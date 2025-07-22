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Для чего РФ хвастается огромным производством "шахедов"

Александр Коваленко
22 июля 2025, 08:10
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Это очередной повод не только концентрировать удары дальнобойными дронами на Алабуге.
Для чего РФ хвастается огромным производством 'шахедов'
Шахеды / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Демонстрация производства Shahed-136 в Алабуге несла в первую очередь психологический характер.

В действительности нам не показали абсолютно ничего нового, с учётом того, о чём нам ещё в начала июня сообщало ГУР МО Украины, а так же, что мы наблюдаем каждый месяц, согласно статистике налётов. Но наглядность имеет страшную силу, для людей впечатлительных и лишённых критического мышления.

Как известно, в начале июня ГУР МО Украины прокомментировало производство Shahed-136 в россии изданию Forbes Ukraine, отметив, что в месяц производится около 2 700 дронов-камикадзе или около 90 единиц в сутки. В настоящее время прирост составил около 10% и составляет около 100 единиц в сутки.

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Но одно дело, когда вам ваша же военная разведка говорит, а совсем другое, когда показывает российская пропаганда стройные ряды чёрных фюзеляжей. И да, эта демонстрация у кое-кого уже вызвала приступ паники и нескоординированное метание по мягкой комнате.

В остальном же, ожидаемые кадры, с фиксацией процессов. Даже там где пропагандисты старались делать блюр, кому надо, тому всё понятно и всё увидел.

Это очередной повод не только концентрировать удары дальнобойными дронами на Алабуге, но и обратиться к Дональду Трампу с запросом относительно сухопутных пусковых установок для Tomahawk – Typhon. Как бы это странным не звучало, но именно эти кадры могут так же посодействовать очень непростой задаче призрачного, маловероятного, но всё же получения Украиной этих средств поражения.

Дронами можно до бесконечности ковырять Алабугу, но вот единовременный прилёт 3-4 Tomahawk с боевой частью по 450 кг взрывчатого вещества – это совсем другой эффект.

А потому, цель РОВ – запугать украинцев и посеять панику, на фоне регулярного ночного террора дронами-камикадзе, но тем же самым, Москва в очередной раз плюёт в лицо Дональду Трампу, хвастаясь тем, насколько они масштабировали средства убийства простых украинцев. Очередная демонстративная пощёчина мирным инициативам Вашингтона. Если бы не некоторые наши истерички, впавшие в ступор от вида Shahed-136, то можно было бы однозначно сказать, что этим репортажем оккупанты даже информационно подыграли нам.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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