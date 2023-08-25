УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Для чего Путин убил Пригожина

Юрий Богданов
25 августа 2023, 08:26
21
Убийство Пригожина и его приспешников - это, в первую очередь, сужение инструментария от сложного (суд, снижение репутации, лишение влияния) до примитивного.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Логика Путина: "сегодня умрешь ты, а завтра я" / коллаж: Главред, скриншоты

Давайте применительно к Пригожину и Ко проговорим еще несколько важных вещей. Если Путин хотел выглядеть сильным во всей этой истории, у него было два пути:

1. Утопить бунт Пригожина в крови, а его самого убить. Еще тогда. В июне.

2. Показательно арестовать, судить, устроить показательный процесс. Еще тогда, когда конфликт Пригожина и Шойгу был очевиден, но до бунта дело не дошло.

видео дня

На первый сценарий у Путина не хватило решимости, решил хитростью. На второй - то ли информации не имел, то ли правда верил что то ли все фигня и конфликт не выйдет за рамки аппаратной и информационной войны.

Еще был вариант лайт по сохранению репутации. После "договоренностей" о безопасности Пригожина тупо загнать его под стол уголовными делами и упечь лет на 20 в тюрьму. Как Навального.

То, что произошло - это о том, что своей системе Путин доверяет не очень. И потому Пригожина показательно зачистили. Если система вместо показательно наказать намахивает и убивает - она боится повторения.

Зачистили, чтобы запугать возможных преемников на пути противостояния Путину в его ближайшем кругу. А этот круг становится все уже и уже.

После мятежа Пригожина произошли два очень маркерных события - отставка генерала Попова, жаловавшегося на нехватку людей и техники при отражении контрнаступления (его сослали в Сирию) и арест Гиркина, критиковавшего власть за объективные проблемы российской армии с правых позиций. Даже отставка Суровикина не такой маркер.

Так вот, эти два события показали что ядро режима не будет воспринимать критику даже от единомышленников в вопросе войны, что главным критерием приближения к Путину будет исключительная лояльность, и политически и аппаратно Путин перешел в стадию обороны в осажденной крепости.

Это при том, что динамика событий на фронте и необходимость мобилизации уже вынудила Путина значительно усилить власть губернаторов и региональных элит, сделав их уже и фактически сатрапами в классическом значении этого слова. То есть они уже могут формировать собственные де-факто частные армии.

Поэтому убийство Пригожина и его приспешников это, в первую очередь, сужение инструментария от сложного (суд, снижение репутации, лишение влияния) до примитивного. Когда ты просто убиваешь одних и запугиваешь других. В надежде что не взорвется. И при этом радикализирует все возможные будущие мятежи, и дополнительно создаешь для них "закладочки".

Поэтому логика "сегодня умрешь ты, а завтра я" в действиях Путина продолжает доминировать над стратегическими планами. И это хороший знак.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Богданов Владимир Путин Евгений Пригожин
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

08:13 Украина
"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

07:15 Украина
В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

06:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:31

"Очень ждала папу с фронта": родители рассказали о погибшей в Чернигове 6-летней Софийке

08:26

Для чего Путин убил Пригожинамнение

08:13

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

08:00

Что означает черная вышиванка: о чем говорит цвет народной одежды

07:15

"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
07:00

Кот бросается на ноги и кусает: что является причиной такого поведения

06:41

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

06:40

Карта дня: что предвещает Таро на 25 августа

06:10

Уничтожение ЗРС С-400 в Крыму: в чём весь цимес фейерверкамнение

Реклама
05:35

Как почистить очень грязный палас в домашних условиях: самый эффективный способ

05:00

Душа еще в мире живых: что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека

04:40

"Так быстро это не работает": военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ

03:18

Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу

02:40

Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

02:10

Эксперт рассказал, как Путин использует "вагнеровцев" в Африке

01:35

"Не того качества, не в том количестве": военный эксперт пояснил, как сейчас РФ делает оружие

00:04

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

00:01

Как сейчас выглядит красавчик-Супермен из сериала "Тайны Смолвиля"

24 августа, четверг
23:20

Чем обработать лобовое стекло от дождя: что отталкивает воду

22:57

В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывыВидео

Реклама
22:54

Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

22:51

В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

22:28

Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой "интересный" секрет похудения

22:15

"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

22:07

"Гросу?": Младший Ступка показал новую пассию

21:23

Зеленского еще раз спросили о гибели Пригожина: реакция "убила"

21:20

София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас - первое фото за год

21:09

"Лукашенко в зоне риска": Подоляк раскрыл, кого Путин может убрать следующим

21:03

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в ТокмакеВидео

21:01

Гороскоп на сентябрь 2023 для Рыб: служебный роман, подарки и везениеВидео

20:52

Лавров "вспыхнул" после вопроса о гибели ПригожинаВидео

19:55

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

19:47

Путин подтвердил гибель Пригожина, но не обошлось без кривлянийВидео

19:34

Почему нельзя выбрасывать стекло: последствия, о которых вы не задумывались

19:10

Пригожина убрал не Путинмнение

19:03

Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

18:46

Три страны передадут F-16 для украинской армии - Зеленский

18:32

Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме

18:18

Как уйти в декретный отпуск пораньше: раскрыта одна лазейка

18:02

Как правильно начинать утро: три совета, чтобы день был отличным

Реклама
18:00

Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

17:55

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

17:53

Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

17:47

"Здесь все, что я люблю!": Владимир Дантес показал личный кадр с Дашей Кацуриной

17:24

"Рухнет власть": военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет

17:23

Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом

17:21

Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

17:11

Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронтаВидео

16:58

Ударил в лицо и таскал за волосы: в Чехии мужчина жестоко избил украинок

16:46

Успение пресвятой богородицы 2023: когда и как нужно отмечать праздник

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять