Для чего Путин убил Пригожина

Давайте применительно к Пригожину и Ко проговорим еще несколько важных вещей. Если Путин хотел выглядеть сильным во всей этой истории, у него было два пути:
1. Утопить бунт Пригожина в крови, а его самого убить. Еще тогда. В июне.
2. Показательно арестовать, судить, устроить показательный процесс. Еще тогда, когда конфликт Пригожина и Шойгу был очевиден, но до бунта дело не дошло.
На первый сценарий у Путина не хватило решимости, решил хитростью. На второй - то ли информации не имел, то ли правда верил что то ли все фигня и конфликт не выйдет за рамки аппаратной и информационной войны.
Еще был вариант лайт по сохранению репутации. После "договоренностей" о безопасности Пригожина тупо загнать его под стол уголовными делами и упечь лет на 20 в тюрьму. Как Навального.
То, что произошло - это о том, что своей системе Путин доверяет не очень. И потому Пригожина показательно зачистили. Если система вместо показательно наказать намахивает и убивает - она боится повторения.
Зачистили, чтобы запугать возможных преемников на пути противостояния Путину в его ближайшем кругу. А этот круг становится все уже и уже.
После мятежа Пригожина произошли два очень маркерных события - отставка генерала Попова, жаловавшегося на нехватку людей и техники при отражении контрнаступления (его сослали в Сирию) и арест Гиркина, критиковавшего власть за объективные проблемы российской армии с правых позиций. Даже отставка Суровикина не такой маркер.
Так вот, эти два события показали что ядро режима не будет воспринимать критику даже от единомышленников в вопросе войны, что главным критерием приближения к Путину будет исключительная лояльность, и политически и аппаратно Путин перешел в стадию обороны в осажденной крепости.
Это при том, что динамика событий на фронте и необходимость мобилизации уже вынудила Путина значительно усилить власть губернаторов и региональных элит, сделав их уже и фактически сатрапами в классическом значении этого слова. То есть они уже могут формировать собственные де-факто частные армии.
Поэтому убийство Пригожина и его приспешников это, в первую очередь, сужение инструментария от сложного (суд, снижение репутации, лишение влияния) до примитивного. Когда ты просто убиваешь одних и запугиваешь других. В надежде что не взорвется. И при этом радикализирует все возможные будущие мятежи, и дополнительно создаешь для них "закладочки".
Поэтому логика "сегодня умрешь ты, а завтра я" в действиях Путина продолжает доминировать над стратегическими планами. И это хороший знак.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.