Дизель - не главное: Невзлин объяснил, какую сделку Путин продает Трампу

Предприниматель считает, что США сами "распаковали" тему снятия санкций, а путинская "сделка по войне", вероятно, предполагает частичную капитуляцию Украины.

https://opinions.glavred.info/dizel-ne-glavnoe-nevzlin-obyasnil-kakuyu-sdelku-putin-prodaet-trampu-10804094.html Ссылка скопирована

Трамп і Путин / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что нынешняя логика действий администрации Трампа в первую очередь обеспечивает Путину политическую победу. Он объясняет, почему дизельная сделка сама по себе значит мало, в чем настоящая проблема нового заявления американского президента и какую именно "сделку" Кремль продает Вашингтону. Публикуем его размышления.

Логика действий администрации США в первую очередь обеспечивает Путину политическую победу. Вашингтон дает ему возможность ощутить себя нужным, видимо, не до конца осознавая, с какими лжецами американцам приходится иметь дело. Дизельная сделка, которую эмиссары Трампа считают способом вернуть РФ за стол переговоров, сама по себе значит мало - гораздо важнее, что США сами "распаковали" тему снятия санкций и участия Москвы в глобальных процессах.

На минувшей неделе Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, что Путин не готов вести переговоры о прекращении войны, пишет Reuters. Одновременно они высказали мнение, что объявленная Трампом сделка может способствовать возобновлению трехсторонних переговоров. По мнению американцев, соглашение о поставках дизеля может помочь "смягчить" позицию Москвы, в частности потому, что оно "посылает сигнал о готовности Трампа заключать сделки" с Россией.

видео дня

Проблема не только в том, что Вашингтон требует от украинцев прекратить удары по НПЗ - предыдущая администрация США, пусть и в менее категоричной форме, тоже высказывала пожелания остановить эти удары. И то, что союзники систематически заставляли Украину вести войну со связанными руками, тоже не большая новость. Настоящая проблема - новое заявление Трампа о том, что Путин хочет заключить сделку и теперь нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел ее заключить.

Тут важно уточнить, какую именно сделку хочет заключить Путин. То, что он продает американцам в качестве "сделки по войне", вероятно, предполагает частичную капитуляцию Украины на его условиях. Осознают ли это американцы - большой вопрос, особенно в свете истории о прекращении "взаимных ударов по НПЗ". Сегодня Путин в полной мере использует США в своих интересах, пока в Вашингтоне верят в "восстановление доверия". Патологическим лжецам никогда нельзя доверять.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред