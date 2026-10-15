Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Дизель - не главное: Невзлин объяснил, какую сделку Путин продает Трампу

Леонид Невзлин
15 октября 2026, 08:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Предприниматель считает, что США сами "распаковали" тему снятия санкций, а путинская "сделка по войне", вероятно, предполагает частичную капитуляцию Украины.
Сенат США, Трамп, Путин
Трамп і Путин / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что нынешняя логика действий администрации Трампа в первую очередь обеспечивает Путину политическую победу. Он объясняет, почему дизельная сделка сама по себе значит мало, в чем настоящая проблема нового заявления американского президента и какую именно "сделку" Кремль продает Вашингтону. Публикуем его размышления.

Логика действий администрации США в первую очередь обеспечивает Путину политическую победу. Вашингтон дает ему возможность ощутить себя нужным, видимо, не до конца осознавая, с какими лжецами американцам приходится иметь дело. Дизельная сделка, которую эмиссары Трампа считают способом вернуть РФ за стол переговоров, сама по себе значит мало - гораздо важнее, что США сами "распаковали" тему снятия санкций и участия Москвы в глобальных процессах.

На минувшей неделе Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, что Путин не готов вести переговоры о прекращении войны, пишет Reuters. Одновременно они высказали мнение, что объявленная Трампом сделка может способствовать возобновлению трехсторонних переговоров. По мнению американцев, соглашение о поставках дизеля может помочь "смягчить" позицию Москвы, в частности потому, что оно "посылает сигнал о готовности Трампа заключать сделки" с Россией.

видео дня

Проблема не только в том, что Вашингтон требует от украинцев прекратить удары по НПЗ - предыдущая администрация США, пусть и в менее категоричной форме, тоже высказывала пожелания остановить эти удары. И то, что союзники систематически заставляли Украину вести войну со связанными руками, тоже не большая новость. Настоящая проблема - новое заявление Трампа о том, что Путин хочет заключить сделку и теперь нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел ее заключить.

Тут важно уточнить, какую именно сделку хочет заключить Путин. То, что он продает американцам в качестве "сделки по войне", вероятно, предполагает частичную капитуляцию Украины на его условиях. Осознают ли это американцы - большой вопрос, особенно в свете истории о прекращении "взаимных ударов по НПЗ". Сегодня Путин в полной мере использует США в своих интересах, пока в Вашингтоне верят в "восстановление доверия". Патологическим лжецам никогда нельзя доверять.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США нашли новый способ вернуть Путина к мирным переговорам: в FT узнали детали

США нашли новый способ вернуть Путина к мирным переговорам: в FT узнали детали

08:38Мир
"С нас хватит": Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России

"С нас хватит": Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России

08:22Война
РФ более 10 часов атаковала Кировоградщину: есть погибшие, много раненых

РФ более 10 часов атаковала Кировоградщину: есть погибшие, много раненых

07:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в быту

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в быту

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Последние новости

08:38

США нашли новый способ вернуть Путина к мирным переговорам: в FT узнали детали

08:22

"С нас хватит": Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России

08:10

Дизель - не главное: Невзлин объяснил, какую сделку Путин продает Трампумнение

07:57

РФ более 10 часов атаковала Кировоградщину: есть погибшие, много раненыхФото

07:47

В Белом доме открестились от ограничений Starlink в Украине — Axios

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
06:59

Разведка США угрожала остановить обмен данными из-за ударов по НПЗ РФ - WP

05:37

Гороскоп на завтра, 16 октября: Тельцам — гость, Весам — перемены

04:44

Как осветить дом во время отключений: эффективные альтернативные источники света

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Реклама
03:53

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

03:29

Съедобен от ростков до семян: почему амарант стоит посадить на огороде

03:03

Целое море превратилось в пустыню из-за мегапроекта СССР: что пошло не такВидео

02:32

Как надолго избавиться от пыли на мебели: поможет секретное домашнее средство

00:03

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

14 октября, среда
23:43

"Это моя ответственность": Зеленский высказался об отставке и новом президенте

22:50

Мясо в духовке получится сочным и нежным: что добавить перед приготовлением

22:04

Расстрел пяти воинов ВСУ под Харьковом: задержан вооруженный солдат РФФото

21:36

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

21:03

Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

20:57

Тест на IQ: нужно найти собаку среди плюшевых мишек за 12 секунд

Реклама
20:56

На холодную или горячую поверхность: когда на самом деле нужно наливать масло

20:28

Не боятся трудностей и препятствий: 4 месяца рождения самых стойких людей

20:22

"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

20:15

"Управленческий опыт, который может пригодиться всей стране", — эксперт о политической роли Терехова

20:05

Что означает "red flag": откуда взялось выражение и чем заменить на украинском

19:58

"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

19:57

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:54

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осеньюВидео

19:42

У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

19:26

Конец финансовых затруднений: 4 знака зодиака разбогатеют уже в октябре

19:15

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:11

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:10

Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киевамнение

19:09

Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

18:55

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

18:46

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в бытуВидео

18:34

Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

18:14

Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

18:05

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

18:00

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

Реклама
17:36

Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

17:30

Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

17:19

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видеоВидео

17:17

Не хуже навоза: какой сидерат посеять осенью для восстановления почвы

17:10

Орехи не будут горчить и не покроются плесенью: где их нужно хранить

17:01

Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходовВидео

16:46

"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

16:13

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

16:13

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

16:00

Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять