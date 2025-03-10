Дивный новый мир Маска

Маск и близкая ему группа "капитанов бизнеса" хотят, чтобы в политике действовали те же правила, что и в экономике.

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Илон Маск и Дональд Трамп / коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Трамп ориентируется на решение своих чисто практических политических и стяжательских задач. Но стоящие за ним и Вэнсом Илон Маск, Питер Тиль и другие ультраправые миллиардеры имеют определенную идеологическую картину будущего. Отчасти их проект соответствует идеям "Темного просвещения", но он жестче и конкретнее.

Маск и близкая ему группа "капитанов бизнеса" хотят, чтобы в политике действовали те же правила, что и в экономике: господствовали наиболее успешные и "эффективные". На практике это значит, что миллиардеры, владельцы крупнейших современных корпораций, которые доминируют в мировой экономике, должны господствовать и в мировой политике.

Власть миллиардеров не должна зависеть от воли лузеров-избирателей. Сегодня они выбрали Трампа (рейтинг которого уже падает), а завтра проголосуют за его врагов. Маск и Ко фактически хотят сделать Трампа новым "королем", независимым от демократических институтов и законов, и править из-за его спины. Такая система по их плану должна распространиться и на Европу, через победу там ультаправых партий. А развивающиеся страны просто изолируют, построив глобальный "забор", чтобы их нищие население не мешало новой аристократии строить для себя "техно-рай".

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Я попытаюсь описать здесь, как мог бы выглядеть в будущем мир, если бы Маску и Ко удалось реализовать свои планы.

В этом обществе были бы три основные социальные страты.

1. Новая аристократия - владельцы технологических корпораций, преобразующие мир под собственные нужды и интересы через биогенетические эксперименты, развитие искусственного интеллекта, роботизацию и автоматизацию производства и услуг.

Высшим достижением этой технократической аристократии может стать создание сверхмощного искусственного интеллекта, который будет управлять миром в ее интересах.

Получая сверхдорогое и мегасложное медицинское обслуживание, "аристократия" будет жить гораздо дольше, чем обычные люди.

2. Новый плебс, фактически лишённый политических прав и влияния. Ему предложат виртуальные развлечения вместо реального качественного потребления, автоматизированные услуги и массовые товары, а также различные цифровые отвлекающие механизмы, чтобы он даже не думал вмешиваться в дела правящей элиты. В процессе технологической революции, в результате автоматизации, работа многих новых "плебеев" станет ненужной, они будут существовать на социальные пособия, а реальное дело им заменит ковыряние в гаджетах.

3. Обслуживающий персонал элиты, который будет поддерживать её высокое качество жизни. "Обслуге" позволят жить лучше, чем основной массе, но она останется бесправной.

Новая аристократия будет ходить в немногие оставшиеся рестораны, где длинноногие официантки разносят эксклюзивные блюда, приготовленные поофессиональными шеф-поворами. А плебс - запивать колой гамбургеры из искусственного мяса, которые привезут к ним домой с автоматизированной Ма(с)к-фабрики роботы-курьеры. Элита будет путешествовать на самолетах и яхтах, а плебс будет "летать на Гавайи", не выходя из дома с помощью специальных электронных очков от компании Маска.

Маск и ему подобные прекрасно понимают, что каждый человек — это нагрузка на экологию планеты, и чем выше уровень его потребления, тем больше эта нагрузка. Поэтому, чтобы избежать глобальной экологической катастрофы, жить "на полную катушку" в реальном мире смогут только представители "новой аристократии". А плебс будет получать виртуальные развлечения, жвачку для мозга из гаджетов. Работа большинства этих людей скоро будет не нужна. Чем их занять элите? Уже сейчас людей с детства приучают сидеть в ай-фонах.

Это и есть проект Маска, не озвученный публично, но легко реконструируемый по реальным действиям миллиардера и его партнеров.

Такой проект соответствует взглядам авторитарных лидеров — Путина, Си Цзиньпина, и их олигархов. Маск хочет вместе с ними вести мир в новое средневековье, где узкий слой аристократии авторитарно управляет обществом, а основная часть населения превращена в плебс, рот которому заткнули хлебом из фаст-фута и зрелищами из ай-фона.

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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