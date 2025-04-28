Дипломатические маневры: кто выиграет битву за перемирие

Что происходит на дипломатическом фронте.

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Дипломатическая битва продолжается / Коллаж: Главред

Вдруг мир встряхнулся. Трамп заговорил, что путин может его обманывать, и употребил слова "банки" и "вторичные санкции". Говорящий рот путина - песков, вдруг сказал, путин готов на переговоры без всяких условий. Но условие таки есть - это прямые переговоры с Украиной. Многим начало казаться, что происходят тектонические изменения и мир становится реальностью. И только шахеты каждую ночь нам напоминают базу - с путиным невозможно договориться.

Поскольку дипломатия действительно ожила, а этого было очень мало за последние 3 года, то надо понять как выглядит эта битва еще раз. Я продолжаю утверждать, что предпосылок для завершения войны нет, поэтому обе стороны играют в то, чтобы сделать кого-то крайним в срыве перемирия. Мы, хоть и не сразу, но получили правильную карту "30 дней перемирия - а потом разговоры". Эта карта очень сильная, потому что нам дал ее Трамп. Последнему же не с руки теперь говорить, что это такое себе условие давайте ее отодвинем. Он же утверждал, что "владимир" очень за мир. Публичное согласие Путина на 30 дневное перемирие будет нашей грандиозной победой. Да, по-факту, его не будет, но то, что путин пошел не на свои условия будет очень показательным.

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Путин увидел ловушку о 30 днях, и запустил другую игру в прямые переговоры. Для этого Зеленский должен отменить Указ о запрете таких переговоров. Ему эти прямые переговоры нафиг не нужны. В конце концов, о чем нам с ним говорить? Но если мы будем вынуждены уступить, это покажет нашу слабость, а он просто будет еще выигрывать время до 9 мая. Впрочем, эту карту нельзя считать такой уж слабой. Логика в том, что договариваться о перемирии надо напрямую сторонам конфликта есть, и она может быть поддержана нашими партнерами.

Дипломатическая битва продолжается. Я пока считаю, что мы в ней выигрываем. Но еще раз, эта битва не об окончании войны, а о том, как будет себя в этой войне вести Трамп. А вот как раз, от того как он себя будет вести и зависит, когда закончится война.

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Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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