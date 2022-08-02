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Дичь, которую написал Медведев

Денис Казанский

журналист

2 августа 2022, 19:31

В Казахстане нацистская писанина со страницы Медведева уже вызвала скандал.

Дичь, которую написал Медведев
Медведев написал дичь / Reuters

Мы живем в удивительное время, когда фейк может быть большей правдой, чем сама правда. Вот конкретный пример.

Бывший президент России Медведев опубликовал на своей странице "Вконтакте" очередной дикий нацистский пост, в котором грозил после захвата Украины напасть на Грузию и Казахстан. В своем посте он называл Казахстан и Грузию искусственными, неполноценными государствами, которые не имеют права на существование и должны стать частью России.

Через некоторое время пост удалили, а помощник Медведева написал, что его страница была сломана. Но это уже не имеет значения. Поскольку смысл поста совсем не отличался от той нацистской дичи, которую Медведев писал до этого, опус продолжают обсуждать так, как будто это был реальный пост Медведева (многие убеждены, что он просто был пьян, когда его писал).

Ведь абсолютно все – и сторонники, и враги – понимают, что именно так российские власти на самом деле и думают. Даже если Медведев и не писал этот пост – написанное все равно ничем не отличается от того, что регулярно заявляют различные российские депутаты и чиновники, которые постоянно оскорбляют Казахстан и призывают захватить его северные области.

Российские наZи цитируют Медведева с радостью. Царев написал что в посте "все верно по существу". То есть война против абсолютно мирного Казахстана у него вызывает одобрение.

В самом же Казахстане нацистская писанина со страницы Медведева уже вызвала скандал. Казахстанские политики комментируют написанное и призывают власти отреагировать.

Как бы то ни было, в одном фейковом посте (если он фейковый) оказалось больше правды, чем во всех официальных заявлениях российских чиновников, сделанных в предыдущие годы.

Дичь, которую написал Медведев
Дичь, которую написал Медведев
Дичь, которую написал Медведев

Дмитрий Медведев Денис Казанский
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