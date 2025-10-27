Действительно ли Путин готов принять мирную концепцию Белого дома?

Этот план важно понимать и дальше требовать прекращения огня.

Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Лавров заявил, что "Путин готов принять концепцию США по Украине и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе".

Можно будет поверить только после прекращения огня. До этого - это все пустые разговоры во избежание дополнительных санкций. После провала визита Дмитриева в США, который должен был договориться о том, чтобы новых санкций не было, Россию ждут новые удары, в частности они касаются криптовалют. Поэтому россияне хотят снова попытаться выиграть время, но не прекращать войну.

Этот план важно понимать и дальше требовать прекращения огня. Только это имеет значение.

Также Россия пытается делать вид миротворчества перед встречей Трампа и Си. Без прекращения огня все это - фейк.

Даже несмотря на то, что заявления Лаврова касаются якобы диалога Путина и Трампа на Аляске, это все равно попытка делать вид миротворчества и обвинять всех вокруг в продолжении войны. Лавров, между прочим, недоволен концептом "прекращения огня". То есть Россия не хочет больше всего прекращать огонь.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

