Действительно ли началось падение рейтинга Зеленского

Пока избиратель Зеленского не хочет в нем разочаровываться / УНИАН

Украинский институт будущего представил большое наше социологическое исследование (5000 респондентов), которое позволяет выделить 5 макрорегионов и, по большому счету, это 5 исследований в этих регионах (восток, запад, юг, центр и Донбасс). И, что немаловажно, в отличие от большинства наших коллег мы дошли до маленьких городков и сел и даем объективную картину, как бы это кому-то нравилось или не нравилось.

Итак, какие наши результаты?

1. Сейчас "пиковый" рейтинг Зеленского был зафиксирован в мае - 33%. В июне произошло падение до 30%, сейчас рейтинг стабилизировался на уровне 29.7%. Говорить о падении пока не приходится, особенно, учитывая то, что Зеленский лидирует в 4 из 5 макрорегионов (тотальный провал только Донбасс)

2. Главных угроз у Зеленского три: во-первых, 28% его избирателей - это молодые люди 18-24 лет, которые не доходят до участков (избиратель Зеленского в возрасте 55+ - это только 10%). Все его действия (условные видосики) этим людям нравятся, но не более того. Вторая угроза - фактически он стоит на пороге того, чтобы потерять лидерство на Западе Порошенко, (разрыв четыре процента) и первое место на Востоке (разрыв с Бойко 2%). И, наконец, совершенно угрожающая ситуация в Донбассе - отставание более чем в два раза от Бойко и "дыхание в затылок" Мураева.

3. В целом, на Донбассе создается отдельная политическая реальность. Если по стране все пророссийские кандидаты (Бойко, Мураев, Медведчук и Шарий) имеют суммарно 21%, то на Донбассе 54% (Восток и Юг 37 и 34% соответственно). Таким образом мы уже сегодня имеем политически отдельный макрорегион Донбасс.

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4. Пока избиратель Зеленского не хочет в нем разочаровываться, но следует обратить внимание на то, что не определилось 22%, и это в основном люди среднего поколения, которые все еще ожидают условную "третью силу" (феномен Смешко из этой же категории). Появление любого, кто мог бы занять эту нишу, нужно большей части общества.

Поэтому в целом, мы должны снова вернуться к двум важным тезисам, которые являются определяющими для нашего политического настоящего. В глобальном плане наш общественный договор звучит так: "Давайте все же дадим шанс Зеленскому, а если у него не получится, мы убежим из этой страны (при этом продолжаем искать нового мессию)".

Читайте такжеСнесут ли Зеленского по технологии МайданаА что касается текущей ситуации, то многим понравилось то, что делал Зеленский с СНБО, но они не верили, что он это доведет до конца. Вот от завершения начатого и будет зависеть то, куда качнется маятник. Пока настроение более пессимистичное, чем оптимистичное.

Однако, надо помнить одну важную вещь: мы проходим глубинную точку апатии общества. А из апатии есть два выхода: агрессия и еще больше апатия (поиск индивидуального побега). Революция пока не намечается. Вполне реально, что общество может еще больше закрыться в ракушку, что неизбежно приведет к ухудшению психологического состояния общества. И высокие рейтинги тогда не помогут.