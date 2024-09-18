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Детектив "Бессмертный Трамп", или невидимка для киллеров

Юрий Радухин
18 сентября 2024, 08:10
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Этот человек имеет жизненный прозрачный бэкграунд пациента психиатрической клиники с хроническими тяжелыми расстройствами личности - вроде шизофрении.
Детектив 'Бессмертный Трамп', или невидимка для киллеров
Новая "атака" на Трампа / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Facebook/Ryan Routh

Конечно очередное постановочное покушение на жизнь Трампа, запрограммированное было авторами сценария на ожидаемые ими последствия. Но не все произошло, как предполагалось.

Во-первых, политическое недоразумение Трамп после дебатов с Харрис начал катастрофически быстро терять свой рейтинг. "Покушение" намеревалось привлечь, или вернуть внимание некоторых избирателей к кандидату от Республиканцев. На вторые сутки после покушения никаких стремительных ростов рейтинга Трампа пока не наблюдается. Надежды на покушение похоже не оправдались.

Во-вторых... Публично раскрылась только сегодня утром, когда СМИ взорвались "украинским следом" в подготовке покушения... кремлевско-фсбешная рука и творческий почерк. Еще вчера ночью я с друзьями и знакомыми обсуждали возможную причастность кремлевской ФСБ к организации этого "покушения" на трампуху - наше все. Но версия была под вопросом пока сегодня не прогремело про "украинский след". Но не только у профессионалов личность киллера вызывает большие сомнения. Этот человек имеет жизненный прозрачный бэкграунд пациента психиатрической клиники с хроническими тяжелыми расстройствами личности - вроде шизофрении.

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Якобы сторонник Украины, но все время публично мочит какие-то неадекватные действия. Например, предлагает правительству продать ему установки Patriot для передачи их ВСУ. В другом случае этот поц требовал продать ему истребители МИГ тоже для передачи ВСУ. Также оно проводило какие-то публичные мероприятия для вербовки заграницей бойцов в ряды ВСУ. Конечно ни одно мероприятие этого парня не имело никаких шансов на успех. Но давало все основания забрать этого кадра на лечение в психиатрическую клинику. Профессионалы разведки, с которыми уже пришлось пообщаться, настаивают на своей версии этого эпизода общей спецоперации ФСБ "Украинский след". Задержанный подозреваемый Райан Раус прорабатывался ими, как одна из многих консерв ФСБ в США, давно. Обычно в таких операциях ФСБ часто нужны агенты, которые заранее делают себе определенный публичный имидж. И да... Психические расстройства определенной окрашенности здесь не помеха, а наоборот желательны. Психически больными всегда легче манипулировать, играть их в темную и они более добросовестные исполнители различных заданий. Которые у человека здорового сразу вызовут много вопросов.

В этом случае спящий агент Раус на протяжении трех лет нарабатывал имидж проукраинского активиста. Теперь тухлую консерву ее хозяева вскрыли, но от того она не прекратила вонять фсбешной тухлятиной. Пусть ФБР разбирается, но за этим покушением очень высоко торчат уши кремля-фсб.

В-третьих. Сейчас дней с десять подряд вокруг "украинского следа" в покушении будут плясать раша и трамписты. Но уже через неделю ФСБ опубликует первые выводы следствия и велика вероятность, что след там будет рабсийский. Также адвокат Райана Рауса докажет, что его клиент психически больной человек.

А Трамп... 5 ноября он закономерно приближается к окончательному проигрышу в своей жизни. То есть Трамп неизбежно приближается к скамье подсудимых и многолетнему сроку за решеткой. От тюрьмы оранжевого трампуха может спасти только победа на выборах и должность президента. Но уже понятно не только политологам и экспертам, даже его штабу и родной Республиканской партии... Что Трамп эти выборы не способен выиграть. Вероятность оказаться за решеткой на длительный срок в трампухи значительно выше, чем его возможности оказаться в президентском кресле.

PS

Хорошо что избирательная кампания идет к завершению. Потому что не только у фейковых киллеров Трампа пули закончатся... В ФСБ закончатся даже фейковые киллеры.

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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