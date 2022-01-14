Государственное регулирование цен на продукты: как Украина стреляет себе в ногу

Кабмин решил регулировать цены на продукты во время карантина / УНИАН

На днях Кабинет министров принял решение о расширении списка товаров первой необходимости, подпадающих под государственное регулирование цен на 12 продуктов - гречневую крупу, муку, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко. Согласно решению, предельный уровень надбавки на цену товаров на период карантина не должен превышать 10%.

На сегодня государственное регулирование конечных потребительских цен - это действие, противоречащее принципам рыночной экономики. Потому что в условиях рыночной экономики государство не может устанавливать цены на потребительские товары - оно может только влиять на формирование цен или собственным предложением соответствующих товаров на государственных или смешанных предприятиях (государственно-частных), или через регуляторные средства, которые удешевляют эту продукцию для производителя.

Устанавливать конечную цену - значит загонять производителя в убыточность. В результате эффект будет такой, что потребительские цены могут на небольшой процент снизиться, но доведение предприятий до банкротства заставит их, с одной стороны, увольнять работников, а с другой стороны, от них будут меньшие налоговые поступления в бюджет. В этом случае якобы положительный эффект незначительного сдерживания цен возвращается большим негативом.

Именно поэтому это - не тот инструмент, который государство должно применять в условиях рыночной экономики, в которых мы работаем с начала независимости Украины. Поэтому идея благородна, но ее выполнение неадекватно сегодняшним условиям.

Если государство хочет добиваться снижения цен, оно должно устранить причину их роста, которая заключается в очень резком росте цен на электроносители - на газ, электроэнергию и топливо, причем все одновременно. А поскольку электроносители - это обязательный элемент себестоимости всех без исключения товаров и услуг, это влечет за собой цепную реакцию повышения цен на них. Потому что ни производители, ни торговцы не могут работать себе в минус, поэтому из-за роста себестоимости им приходится повышать цены на свой товар или услугу.

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Поэтому если государство хочет снижения цен, не только на отдельные продукты, а вообще по экономической системе, ему надо делать все возможное и невозможное для снижения цен на энергоресурсы или хотя бы по крайней мере для прекращения роста цен. Для этого в Украине есть все возможности, потому как все виды энергоресурсов мы производим сами.

Читайте такжеКоррупция и контроль народа за счет еды: что не так с идеей талонов на продуктыСоответственно, государство должно наращивать производство, потому что себестоимость в Украине значительно ниже, чем на европейских хабах. Кроме того, нужно изменить принципы формирования цены, отменив принцип импортного паритета и перейти на "принцип коктейля", то есть та часть энергоресурса, которая производится в Украине должно продаваться по украинской цене в соотношении с реальным импортом ресурса из Европы. Таким образом цена будет, по меньшей мере, на 30-50% ниже, чем сейчас.

При таком подходе цены на продукты, как минимум, не должны расти дальше, а как максимум можно добиться снижения цен на 20-30% от сегодняшнего уровня. Но для этого нужна соответствующая энергетическая политика, которой в стране нет.

А устанавливать цены на конечный продукт - это значит уничтожать национального производителя, прежде всего, малого и среднего, которому в условиях резкого роста себестоимости трудно компенсировать убытки, что может себе позволить крупный производитель, например, большим оборотом.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда