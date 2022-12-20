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Деокупация Луганщины: чего ждать до конца года

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

20 декабря 2022, 09:07
Встречать хлебом-солью на Донбассе ВСУ не будут. Наоборот, это будет зеркальная ситуация к тому, что происходило в Херсоне.
Деокупация Луганщины: чего ждать до конца года
Боец ВСУ / 128 бригада

После освобождения правобережья Херсонщины имеем основания к продвижению на Запорожском направлении. Это позволит ВСУ не форсировать Днепр. Также до конца года возможна деоккупация Сватово на севере Луганщины.

Вместе с тем, заявления о возможности окончания войны до весны 2023 года являются слишком оптимистичными. Подобные заявления звучат на фоне заявлений, которые появляются в западных СМИ, что в зимний период снизится интенсивность боевых действий, соответственно появится возможность к дипломатическим переговорам.

Но, вынужден констатировать, что российское руководство понимает дипломатию как односторонние уступки в их пользу, в частности о признании оккупации Донбасса и Крыма.

Однако стоит вспомнить заявление Валерия Залужного, что никаких компромиссов с врагом не будет – только война до победы.

Освобождение правобережья Херсонщины создает предпосылки для продвижения на Запорожском направлении. Причем враг это тоже понимает, поэтому стягивает на этом направлении дополнительные резервы и тяжелую армейскую технику.

В то же время самым тяжелым и горячим направлением остается донецкий. И там есть несколько объективных проблем, которые будут мешать быстрому продвижению ВСУ. Прежде всего, Донецкая и Луганская области - это многочисленные городские агломерации, включая город-миллионник Донецк.

Московиты полгода не могли взять Бахмут, который является далеко не самым большим городом, однако этот процесс может быть и в обратном направлении, когда нам придется освобождать огромные агломерации, когда один город фактически переходит в другой.

Вторая проблема, по моему мнению, наличие границы с рф, что позволит россии обстреливать наши войска со своей территории и легко перебрасывать резервы. Собственно, с этой проблемой ВСУ уже столкнулись в 2014 году. Ну и, наконец, третья проблема - наличие значительного числа коллаборантов.

Да, наши люди там конечно есть, однако их процент мизерный.

Поэтому встречать хлебом-солью на Донбассе ВСУ не будут. Наоборот, это будет зеркальная ситуация к тому, что происходило в Херсоне, где продвижению ВСУ всячески способствовали жители области.

Учитывая это обстоятельство, у меня большие сомнения относительно возможности проведения плановых парламентских выборов на этих территориях в октябре 2023 года. Прежде всего, из-за проблем со списками избирателей, которые будет проблематично подготовить. Вторая причина - большое количество коллаборантов, которые без фильтрационных мер смогут попасть как в избирательные комиссии, так и быть избраны в ВРУ.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда.

война в Украине новости Луганска контрнаступление ВСУ
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