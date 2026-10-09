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Денисенко раскрыл главное условие Путина: что Трамп должен отдать России за перемирие

Вадим Денисенко
9 октября 2026, 19:10
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Эксперт объясняет, почему Кремлю выгодно обменять политзаключенных на снятие санкций и почему энергетическое перемирие пока маловероятно.
Денисенко раскрыл главное условие Путина: что Трамп должен отдать России за перемирие
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Украинская делегация 9 октября проводит в США переговоры со спецпосланниками Дональда Трампа, на которых обсуждают морское и энергетическое перемирие. Эксперт Вадим Денисенко считает, что шанс на частичное перемирие есть, но все зависит от того, на какие уступки россиянам готовы пойти американцы. Он объясняет, почему зерновой коридор выглядит реалистичнее энергетического перемирия. Публикуем его размышления.

В ожидании почти чуда

Вероятность достижения частичного перемирия на переговорах в США существует, но она зависит исключительно от уровня уступок США россиянам.

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1. Трампу нужна любая минимальная победа. Уступки Путина будут зависеть от двух вещей: насколько в Кремле готовы подыграть Трампу и от того, какие плюшки даст в ответ Трамп.

2. Ответ на эти вопросы довольно прост: россиянам выгодно сохранить коммуникацию с Трампом, и им несложно обменять нескольких политзаключенных на снятие важных для них санкций. При этом они прекрасно понимают, что в случае провала этих переговоров каких-то весомых санкций против них применить невозможно. Ввести санкции сейчас - поднять цены на бензин и дизель, что для Трампа недопустимо. Кроме того, дефицит нефти в мире и работа теневого флота делают сами эти новые санкции очень ограниченными.

3. На столе, как я понимаю, есть два типа перемирия: морское и энергетическое. Снять полную блокаду с портов Путин не хочет. В теории он может вернуться к какому-то квазиварианту с зерновым коридором. Но в 2022 году этот коридор предусматривал, что россияне проверяли грузы, которые шли этим коридором. Сейчас Украина де-факто заблокировала море и для российского экспорта. Я очень сомневаюсь, что россияне готовы согласиться на то, чтобы Украина проверяла российские грузы. Хотя, как по мне, именно зерновой коридор - самая перспективная часть переговоров. И, в теории, найти какой-то выход из этой коллизии можно.

4. Энергетическое перемирие выглядит гораздо менее перспективным. Путин считает, что имеющиеся средства поражения, которые есть в Украине, приводят к остановке НПЗ на 3–100 дней. Дальше идет восстановление. Плюс удалось наладить импорт. В Кремле считают, что имеющаяся инфраструктура позволяет держать относительно контролируемый дефицит топлива. Пока у Украины нет эффективной баллистики, которая может уничтожать российскую энергетику так, как россияне уничтожают ее у нас, вероятность энергетического перемирия довольно низкая.

5. Главный вопрос этих переговоров: какие уступки (снятие санкций) могут предложить США. И, что очень важно, готовы ли их поддержать европейцы, которых в последние недели активно пугают россияне своими гибридными атаками. Результативность переговоров зависит не от позиции Украины, а на 90% от того, на какие уступки пойдут американцы.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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