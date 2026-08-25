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Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку России

Вадим Денисенко
25 августа 2026, 19:10
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Эксперт Вадим Денисенко объясняет, как закрытие Ормузского пролива повлияло на цены на российскую нефть и почему заявление Трампа на самом деле адресовано Китаю, а не Ирану.
Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку России
Ормузский пролив / коллаж: Главред, фото: Википедия, 1news.az

Из-за ситуации вокруг Ормузского пролива Индия начала закупать российскую нефть уже с наценкой, а не с дисконтом, как раньше. Эксперт Вадим Денисенко объясняет, почему заявление Трампа об Ормузе как об "американской территории" на самом деле является козырем перед переговорами с Китаем, и предупреждает, что Украина в очередной раз не готовит собственную позицию к этой встрече. Публикуем его анализ.

Российская нефть становится дороже Brent. Что это означает в контексте последних заявлений Трампа об Ормузе.

Из-за ситуации в Ормузе Индия начала покупать российскую нефть не с дисконтом, как это было раньше, а с небольшой наценкой.

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Главная причина - даже так это выгоднее индийским производителям. Закрытый Ормуз меняет ситуацию с нефтью. А заявление Трампа о том, что Ормузский пролив - американская территория, говорит нам, что никаких быстрых решений по Ормузу мы не увидим.

Это я специально пишу для апологетов секты, пророчащей крах российской экономики уже сегодня. К сожалению, война в Иране позволяет России балансировать макрофинансы. Да, у них будет большой дефицит бюджета-2026 (если не запустят контролируемую инфляцию - в районе 7 трлн рублей). Если запустят мобилизацию - будет 8 трлн. Но у России нет существенных долгов в иностранной валюте. Поэтому это неприятно, но не критично.

Но вернёмся к Ормузу. Заявление Трампа - это не просто очередное эпатажное выступление. У него есть несколько важных целей. И главное - это попытка оказать давление на Китай перед переговорами Трампа и Си. У США нет возможности военным путем выиграть войну в Иране. Но у них все еще есть возможность вводить вторичные санкции и усложнять жизнь Китаю. Судя по всему, именно это - главный козырь Трампа перед предстоящими переговорами. И именно так он попытается поднять ставки. Сработает этот козырь или нет - другой вопрос. Сейчас он движется именно в этом направлении.

Теоретически, на переговорах Трампа и Си может быть поднят и украинский вопрос. Особенно в контексте закрытого Черного моря. Но, к сожалению, сейчас украинская сторона не имеет и не готовит своих позиций именно для этих переговоров. Как и перед предыдущей встречей лидеров КНР и США, мы полагаемся на то, что о нас что-то скажут. А эта позиция заведомо проигрышная.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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