День, принесший печали России, или Как Китай отказал Путину в поддержке из-за войны

Си Цзиньпин дал понять Путину, что, пока Россия воюет, она может не рассчитывать на помощь Китая / Reuters

114-ый день войны мало что изменил на фронте. Возможно, грядут какие-то большие изменения, но пока карта боев выглядит почти так же, как и днем ранее.

Особняком стоит первое применение противокорабельных ракет "Гарпун", которыми было потоплено российское многофункциональное судно "Алексей Бех". Его в прессе почему-то называют буксиром, но в реальности это многофункциональное аварийно-спасательное судно. Длина 57 м, водоизмещение 1600 т.

Украинские военные говорят, что судно везло на остров Змеиный боеприпасы и военных. Если это так, то это значит, что совсем плохи дела у россиян, раз они спасательными буксирами солдат и боеприпасы возят...

А если это не так, то тогда вообще непонятно зачем было из Севастополя гонять спасатель к Змеиному. Может, у них там что-то горело? Или еще почему-то надо было кого-то спасать на острове? Короче, темная история.

Улов, прямо скажем, не большой: суденышко не военное, маленькое, но будем считать, что это проба пера. Тут важно другое. Дело в том, что в связи с потоплением крейсера "Москва" Черноморский флот РФ потерял ЗРК С-300 морского базирования, который стоял на крейсере. И, соответственно, исчез тот зонтик ПВО, который покрывал огромную акваторию северо-западной части Черного моря, внутри которой российские суда могли чувствовать себя в безопасности.

Тогда российские флотоводцы, чтобы их корабли могли решать боевые задачи, а не стоять на вечном приколе в Севастополе, решили примотать к их палубам ЗРК "Тор", которые, конечно, не С-300, но все-таки, в теории, должны давать какую-то приемлемую защиту от возможных украинских атак.

Стоял такой ЗРК "Тор" и на спасателе "Алексей Бех". И не защитил его от украинского "Гарпуна". Каков из этого вывод? А вывод из этого самый что ни на есть печальный для россиян: ЗРК "Тор" от "Гарпуна" не защищает. Так что, дорогие российские адмиралы, отматывайте обратно ЗРК "Тор" с палуб своих корабликов и сдавайте их на склад: они бесполезны.

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Сколько кораблей Черноморского флота теперь нельзя задействовать для выполнения боевых задач и операций снабжения – не могу знать, но думаю, что много. Так что "Гарпун" рулит!

А вот теперь можно подумать и об открытии движения из портов Одесса и Николаев. Теперь российские кораблики ближе, чем на 90 км к украинскому берегу соваться не будут.

Не знаю, может, я чего-нибудь и не понимаю, но похоже, что дорога к вывозу украинского зерна открыта... Вот такие вот большие последствия вытекают из потопления маленького суденышка... Ну, разве это не повод для оптимизма, а?

В Киеве побывали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Все они и оптом, и в розницу заверяли Зеленского в том, что не будут требовать от Украины территориальных уступок в обмен на мир, заверили в полной поддержке и пообещали оружие.

Днем позже прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и тоже заверил, выразил, похвалил, изъявил самую искреннюю, принципиальную, бескомпромиссную, во благо, во имя, в честь, в память, соблюдая принципы, ценности, нерушимо и т.д. Короче, чмоки-чмоки.

И сказал: давайте мы будем учить ваших солдат по 10 тысяч человек на курсах по четыре месяца. То есть даже если они прямо сейчас прилетят в Англию на учебу, то первый выпуск будет в конце октября – начале ноября. Ишь как долго он воевать собрался... Хотя хрен его знает, сколько эта война еще продлится... Может, и вторые 10 тысяч нужно будет учить и выпускать уже в марте. Как-то все это невесело получается.

Ну и, конечно, я не могу пройти мимо выступлений на ПМЭФ. Путин, как всегда, нес какую-то околесицу и без конца рассказывал, что он убивает людей и разрушает города в Украине строго в соответствии с международным правом. А вот американцы всю дорогу убивают и разрушают, нарушая это право.

В его представлении, видимо, люди, погибая под его бомбами и снарядами, должны испытывать гордость от того, что их убивают в строгом соответствии с международным правом....

Особенно мне понравился пассаж о том, что он большой сторонник права народов на самоопределение. Этот его перл следовал практически сразу за его же пассажем о том, что главное – это суверенитет. И я так и не понял из его выступления: он Чечню в крови утопил, уважая ее право на самоопределение или все-таки защищая суверенитет России? И где был его любимый нынче казус Косова, когда он душил чеченскую свободу?

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Конечно же, я получил огромное удовольствие от того, как его размазал президент Казахстана Токаев. Во-первых, он четко объяснил, что нельзя быть одновременно и сторонником суверенитета, и защитником права народов на самоопределение. А, во-вторых, он прямо назвал "ЛНР" и "ДНР" квазигосударственными образованиями, которые Казахстан никогда не признает.

Но особенно меня впечатлило короткое, пятиминутное выступление китайского лидера Си Цзиньпина. И даже не все выступление (оно в основном состояло из округлых формулировок про дружбу и сотрудничество), а приведенная им в середине выступления китайская мудрость. Вот эта цитата целиком:

"Умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальную возможность. Опасность и возможность сосуществуют всегда, преодолев опасность – получишь возможность. Сила – в уверенности. Чем больше трудностей – тем важнее уверенность".

Можете прослушать его речь. Он довольно театральными паузами выделил этот кусок своего выступления. И по смыслу он никак не совпадал ни с тем, о чем он говорил до этого куска, ни с тем, о чем говорил после. Это был явный месседж Путину. И, мне кажется, Путин это понял.

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Как бы я расшифровал послание Си Цзиньпина? Давайте по частям.

Первое: "Умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред". Тут все просто: Вова, ты не просчитал негативные последствия своего решения. Ты считал свое положение накануне вторжения настолько выгодным, что не увидел скрытые в нем изъяны и опасности.

Второе: "...а в положении невыгодном видит потенциальную возможность." Теперь ты, дорогуша, в жопе. Думай теперь, как из нее выбираться. И не упусти свой шанс. Потому что даже из самой плохой ситуации всегда есть выход. Главное – его увидеть.

Третье: "Опасность и возможность сосуществуют всегда". Ты, Вова, хочешь, чтобы я тебе помог. В этом ты видишь свою возможность выбраться из задницы, в которую ты сам себя загнал. Но я вижу в этом опасность для Китая.

Четвертое: "...преодолев опасность – получишь возможность". Ты получишь мою поддержку, только если устранишь риски для меня. А это можно сделать только одним способом – закончить войну. Пока ты воюешь – ты моей помощи не получишь, потому, что я тут вижу для себя опасность.

Пятое: "Сила – в уверенности. Чем больше трудностей, тем важнее уверенность". Прими, наконец, решение: если ты можешь победить, то побеждай. Это тоже вариант окончания войны. Если не можешь – заканчивай ее, то есть просто убирайся восвояси. Твоя проблема в том, что ты никак не признаешься себе, что ты не можешь победить и ты потерпел фиаско. Ты продолжаешь то, в чем ты сам уже не уверен. И чем дальше ты продолжаешь эту войну, тем больше трудностей у тебя возникает. И тем меньше у тебя уверенности. А должно быть наоборот.

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Короче, итог такой: признай поражение, и ты получишь мою поддержку. Пока ты воюешь – моей помощи не жди.

Лично я так понял это послание. И я даже не вижу никаких других вариантов интерпретации этого четкого и ясного высказывания.

Ребята! Китай отказал ему в поддержке. Это ясно, как Божий день. Ну прочитайте же еще раз этот кусок выступления Си Цзиньпина. Ну точно же, ну черным по белому!

А все потому, что даже китайцы знают, что наше дело – правое, что враг будет разбит, и что победа будет за нами.

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России