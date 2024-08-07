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Демография в Украине: алярмизм и реализм

Юрий Богданов
7 августа 2024, 08:10
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Если удастся немного стабилизировать рождаемость и нивелировать эмиграцию, этого будет мало.
Украина, ЕС, демография
Демография Украины / Коллаж Главред, фото pixabay

Никакие экстремистские шаги вроде запрета абортов или контрацепции не помогут. Количество абортов в Украине за 30 лет и так уменьшилось в 25 раз до минимальных 40 тыс в год 2020. Так, в последний советский год (напомню, в СССР была "мораль и духовность") в УССР сделали 1 млн абортов. А запрет контрацепции лишь приведет к эпидемии ЗППП. Нет, увеличенные выплаты за рождение ребенка тоже не помогут.

Придется - вот такая вот беда - создавать инфраструктуру для детей и родителей. Рожать в "человейниках", в условиях дефицита пространства и инфраструктуры - не очень. Да, детские сады, школы, больницы в шаговой доступности, инклюзивное пространство - наше все. Опять проклятые урбанисты правы. Кстати, о садиках - эффективные и дешевые механизмы вернуться к работе критически важны. Доступные ясли и детские сады помогли провинции Квебек (Канада) совершить скачок в показателях рождаемости - от самых низких до самых высоких в стране.

Но даже если удастся немного стабилизировать рождаемость и нивелировать эмиграцию, этого будет мало. И дальше начинается самое болезненное.

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"Возвращать украинцев" будет трудно. Бороться имеет смысл разве что за молодежь, предоставляя реальные налоговые льготы, бизнес-гранты и что угодно, что может стимулировать людей до 35 жить и работать в Украине.

А дальше мы все равно приходим к теме привлечения мигрантов. В мечтах - людей украинского происхождения. В реальности их будет мало, поэтому придется искать рабочую силу, которая не имеет к Украине никакого отношения.

Не сомневаюсь, что в комментарии под статью в очередной раз прибегут наши "правые", у которых "мигранты в Европе только сидят на социалке, жрут бюджет и создают ОПГ. Поэтому давайте сразу и это проговорим. В Украине сейчас нет никакого бюджета и экономики, чтобы кого-то "содержать". Сюда за социалом никто не поедет в ближайшие лет 20-30. К нам поедут работать и получить более приемлемые условия для выживания. Или для реализации своих прав.

В ЕС 8% рынка труда на 2022 (18,3 млн рабочих) - мигранты. Количество видов на жительство для трудоустройства в ЕС выросло с 400 тысяч в 2011 году до 1,2 миллиона в 2019. Еще раз - это не беженцы и не нелегалы. Это лишь легальная трудовая миграция.

Украина уже имеет опыт "переваривания" значительного притока мигрантов. Адаптация иностранных студентов, беженцы из Грузии, Армении, даже мигранты из России и Беларуси последних 30 лет очень хорошо ассимилировались в Украине. В Украине много десятилетий гармонично существуют диаспоры татар, греков, узбеков, казахов и тому подобное. Главное - не повторить ошибок других и избежать образования гетто. Дети иммигрантов должны быть сразу интегрированы в украинское образовательное и культурное пространство. Это ускоряет ассимиляцию и формирование прочной связи с новой родиной.

Если мы не будем очень тупыми и все же будем иметь определенный успех в реформах и привлечении инвестиций, возможно даже удастся привлечь людей из Латинской Америки, преимущественно католических Филиппин или Индии. С которыми у нас меньше культурная дистанция чем с Африкой или исламским миром.

Теперь о репатриации. Мы можем аргентинцам или бразильцам украинского происхождения можно предоставлять паспорт по упрощенной процедуре. Но потенциальный поток людей отсюда довольно трудно сделать большим. Потому что где у аргентинца украинские корни, там и итальянские найдутся. А Италия, Испания и другие страны миграции в Латинскую Америку 100 лет назад делают все, чтобы привлечь в качестве иммигрантов именно этих людей. Еще один источник - люди украинского происхождения из России и Центральной Азии. Здесь все сложно.

Короче, автор в очередной раз напоминает всем людям, которые хотят что-то сказать о теме демографии:

1. Мы в жопе. Давно. И сейчас ситуация стала еще хуже по объективным причинам.

2. Решение есть. Комплексная сложная политика. Оно вам во всей комплексности не понравится.

3. Да, нам исторически не повезло + мы сами местами были довольно неразумным обществом. И теперь другого выхода как применить все вышеперечисленное у нас никогда не будет.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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война в Украине демография Юрий Богданов
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