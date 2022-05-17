Демилитаризация России должна стать целью Украины

Украине надо сделать все, чтобы Россия не смогла наращивать военный потенциал / УНИАН

Восемь лет войны я был сторонником того, что победой Украины будет восстановление суверенитета над своей территорией и компенсация нашему государству со стороны России за нанесенный войной ущерб.

Но в последние месяцы события развиваются так быстро, а цена российской агрессии растет так стремительно, что обстоятельства завершения войны, которые Украина будет иметь возможность назвать победными, стоит переосмыслить.

С моей точки зрения, кроме очевидного для каждого украинца возвращения контроля над украинскими территориями, Украине стоит продумать условия мирного договора, при которых Россия на протяжении ближайшего одного-двух поколений не сможет восстановить свой военный потенциал до уровня, который делает возможным ведение агрессивных войн. При этом это государство, во избежание дальнейших геополитических потрясений, должно сохранить определенный оборонный потенциал.

Итак, накликанная Путиным демилитаризация. Демилитаризация России. Как бы она должна была выглядеть?

Вывод за пределы региона всех сил и средств российского черноморского флота (после передачи части имущества в качестве репарации). Вывод в Россию из Крыма всех ветеранов армии и флота России и членов их семей.

Вывод всех военнослужащих и членов их семей и ветеранов 14-й армии с территории Молдовы. Передача всех запасов и амуниции 14-й армии Украине в виде репараций. Введение международных миротворческих сил на территорию так называемого Приднестровья на период проведения переговоров по статусу реинтеграции этого региона в состав Молдовы.

Запрет на 25 лет России размещать любые военизированные подразделения МО, МВД и ФСБ России (за исключением легковооруженных пограничных застав и полиции) на территории административных единиц вдоль северо-западного, западного и юго-западного границ России - от Карелии до Воронежской области. Полная демилитаризация калининградского анклава.

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Эх, ну если планировать мечты, то планировать:

Международный контроль с участием ЕС за торговлей энергоносителями из России - распределение доходов на три части - компенсация потерь Украины, компенсация расходов на санкции для ЕС, финансирование социального сектора в России.

Создание на базе нескольких субъектов федерации РФ - Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Адыгея - новообразования Малороссия под протекторатом Украины с целью контроля за демилитаризацией Черноморского региона и территории вдоль государственной границы Украины, а также контроля за торговлей энергоносителями РФ. С последующим, через 50 лет, референдумом на котором жителям этой территории будет предложен выбор - возвращение в состав РФ, независимое существование, вхождение в состав Украины.

Отдельно должен решаться вопрос демилитаризации, демократизации и суверенизации (демонтаж структур союзного государства Беларуси.

Отзыва РФ решений об аннексии Крыма и Севастополя, признании "ЛДНР", Абхазии и Осетии, вывод с территории временно оккупированных территорий военнослужащих, ветеранов вооруженных формирований России и членов их семей.

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Вот это и будет лучшей гарантией безопасности для Украины на протяжении жизни следующих двух поколений.

Прекрасно понимаю, что это только мечты, но мечты имеют свойство реализовываться в тот или иной способ.