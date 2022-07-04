Дело в санкциях: почему Эрдоган не хочет становиться соучастником Путина

Турция задержала сухогруз с краденым украинским зерном / Скриншот

3 июля в Турции по просьбе украинской власти задержали сухогруз под российским флагом "Zhibek Zholy", перевозившее около 4,5 тысяч тонн зерна, которое русские могли украсть в Украине. Сообщалось, что корабль незаконно привез груз из временно оккупированного Бердянска, в связи с этим Украина ожидает, что Турция не только арестует именно сухогрузное судно, но и, среди прочего, конфискует имущество, которое на нем перевозят.

На самом деле, здесь вопрос не только в дальнейших действиях Турции, но и в позиции западных партнеров - Великобритании, США, которые неоднократно делали заявления о том, что не должно быть краж украинского зерна, которое переправляют через турецкие порты.

Тем более, что судьба зерна может решаться путем біоекспертиз. Посольство Великобритании официально сообщало о том, что сейчас есть специальные технологии (для этого даже выделили отдельное финансирование), чтобы отслеживать краденое зерно и выяснять его принадлежность. То есть путем экспертиз может будет доказан регион происхождения зерна.

Поэтому вполне возможно, что после проведения соответствующих экспертиз зерно будет арестовано и возвращено украинским владельцам. И это будет серьезным прецедентом, который в дальнейшем будет разрушать торговлю Россией краденым зерном и Россия вынуждена будет перенаправлять его где-то в Китай или другие азиатские страны, которые не зависят от морских поставок.

Что же касается позиции Турции, то здесь более определяющим будет вопрос санкций или торговых ограничений от западных стран, в которых она может понести вследствие возможного соучастия в торговле совместно с Россией украинским зерном.

Турция опасается попасть под них, ведь торговля краденым - это международное преступление и в соответствии со всеми международными правилами, Турция обязана арестовать этот корабль с зерном до конца проведения расследования. Ведь в случае обращения других стран относительно возможной кражи ресурсов все поставки будут блокироваться, что будет означать и финансовые потери.

Читайте такжеСходство Путина и Эрдогана: почему Украине опасно доверять ТурцииПоэтому в данном случае возможные скидки от Украины ее интересуют меньше всего - это не является определяющим фактором.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда