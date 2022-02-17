Дедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и война

Война на Донбассе / УНИАН

На ближайшие месяцы сформирован консенсус Франции, Германии и России касательно того, что минские соглашения должны получить еще один укол адреналина "в сердце". США выступают в роли наблюдателя за процессом.

С другой стороны, обращение Госдумы к президенту РФ Путину относительно признания т.н. ЛДНР не может бесконечно долго высеть в подвешенном состоянии. И появилось оно не просто так. В 2008 году РФ признавала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тогда процедура была следующей: обращение Совета Федерации, решение Президента и постановление Госдумы.

Читайте такжеВыйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первымиСейчас технология иная - сразу обращение Госдумы. И здесь есть свой символизм. В 2008-м году - это было политическое решение. Сейчас - акт представительского органа народа (я о форме структур власти в РФ, а не о сути). Решение государственного форума.

То есть речь идет о национальной идее, народном решении и "народной войне". Именно поэтому, само обращение почти не содержит каких-либо обоснований, кроме идеологических нарративов.

На мой взгляд, дедлайн у нас до мая-июня. Речь о принятии законов о специальном статусе, о выборах, об амнистии. Если этого не произойдет - тогда уже летом можно ожидать официальное признание т.н. ЛДНР со стороны РФ.

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Признание в административных границах Донецкой и Луганской областей. Следующий шаг - ультиматум: отвод наший войск. В случае невыполнения - военный конфликт. Что-то похожее на пятидневную войну в Грузии в 2008-м году.

И выход на Минск-3 с требованием конфедерации.

Последний пункт появится лишь в случае нашего военного поражения. Не будучи военным экспертом, прогнозировать оное не берусь.

Военная компонента должна закончиться к осени. Политическая в виде Минска-3 - к декабрю.

В декабре 2022 - столетие образования СССР (30-го). С символизма начали - символизмом завершили. Специфическое взвинчивание украинской темы со стороны США объясняется тем, что начиная с марта, после программного заявления лидера КНР (сразу после завершения Олимпиады), Америка будет занята Индо-Тихоокенаским регионом, а не нами.

Читайте такжеНе расслабляйтесьИменно поэтому в Вашингтоне хотели максимально поднять ставки и придти к оптимальному решению. Не получилось.