Путин больше не выглядит убедительно / скриншот

Я, как всегда, излишне оптимистичен, но у меня такое чувство, что в путинской дзюдохерии что-то надломилось.

Его нервная речь, полная обиды, обвинений и угроз, на фоне разгрома в Лимане звучала жалобно и затравленно, а не грозно и зловеще, как раньше.

Даже ядерные угрозы вызывают в мире уже лишь презрительное "ну, рискни", а не заискивающее "подожди, давай договоримся, чего ты хочешь?".

Во всяком случае, я не видел ни одного комментария, который был бы выдержан в тональности: "Ох, он опасный, надо бы с ним поаккуратнее". В основном, говорят и пишут что-то типа "дед наложил в штаны, у него полностью отъехала крыша, готовимся его изолировать".

Путин с разбитой и бегущей армией куда менее убедителен в роли страшного диктатора для внешнего наблюдателя.

Думаю, через некоторое время и внутри РФ это ощущение начнут разделять многие люди.

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