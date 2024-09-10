УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Дебаты Трампа и Харрис: интересные факты

Юрий Богданов
10 сентября 2024, 06:10
384
Как к дебатам готовится Трамп? За последний месяц команда Трампа потратила больше половины рекламных бюджетов.
Дебаты Трампа и Харрис: интересные факты
Харрис и Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Дебаты между кандидатами состоятся уже 10 сентября. На что они будут влиять? И как там с историей?

Ни одни президентские дебаты не имели такого влияния на выборы, как между Джо Байденом и Дональдом Трампом 27 июня. Выступление Байдена было настолько плохо воспринято самими демократами, что они заставили его отказаться от баллотирования.

Однако, в целом политологи скептически относились к тому, какой эффект имеют дебаты. Исследователи из Колумбийского и Техасского университета в Остине проанализировали президентские выборы с 1960 по 2008 год. Они обнаружили, что опросы, проведенные перед дебатами, были очень близки к тем, которые были проведены через неделю после них. Дальнейший анализ выборов 2012 и 2016 дал такой же результат, хотя дебаты между Клинтон и Трампом привлекли рекордные 84 млн зрителей. Дебаты 2020 года тоже не очень повлияли на выборы, но запомнились тем, что Байден и Трамп активно обменивались прямыми оскорблениями.

видео дня

Несмотря на это, журналисты и наблюдатели за выборами придают дебатам большое значение. Особенно в этом году. Обычно кандидаты хорошо известны избирателям, ведут кампанию давно, и приходят к дебатам в статусе "хороших знакомых". Но ведь Харрис стала кандидатом очень поздно.

Она уже хорошо известна тем, кто давно следит за политикой. Но многие американцы до сих пор изучают ее кандидатуру, и именно на их мнение больше всего могут повлиять дебаты. Пока американцы довольны: перед снятием Бадена баланс приверженности Харрис составлял -17% (как у Трампа), сейчас он уже +1%. Это не то же самое что рейтинг, но это - индикатор антирейтинга. А выбор из двух кандидатов - это всегда битва именно антирейтингов.

Как дебатер во время вице-президентских дебатов 2020 Харрис уже побеждала Майка Пенса. Кроме того, прокурорская и сенаторская карьера тоже добавляет их шансов. И в напряженной гонке это может иметь решающее значение.

По каким правилам пройдут дебаты? Правила будут такими же, какие во время дебатов Трампа и Байдена.

- Продолжительность дебатов - 90 минут. Будет запрещен любой реквизит и заранее написанные заметки.

- Члены предвыборных команд не могут помогать и подсказывать.

- Вопросы кандидатам будут задавать только модераторы.

- Время ответа на каждый вопрос - 2 мин. Еще 2 мин будет на опровержение и еще 1 - на уточнение или разъяснение.

- Микрофоны будут выключены во время ответов оппонента.

Как к дебатам готовится Трамп? За последний месяц команда Трампа потратила более половины рекламных бюджетов в попытку дискредитации Харрис, но пока оно никак не помогло. Поэтому ставка на дебаты для них важна.

Команда Трампа обратилась за помощью к бывшему члену Демократической партии от Гавайев Тулси Габбард, которая победила Харрис на дебатах 2019 во время праймериз. Консультант Республиканской партии Райан Уильямс считает, что Трампу следует сосредоточиться на том, чтобы "не выглядеть ненормальным", пытаясь изобразить Харрис как слишком либеральную женщину.

Некоторые республиканцы опасаются, что Трамп может упустить последнюю возможность переломить траекторию гонки, особенно если "перейдет на личности".

Как к дебатам готовится Харрис? В команде Харрис признают, что их оппонент является сильным соперником. Ее окружение отмечает, что во время остановок между митингами кандидат проштудировала большое количество книг и информационных материалов.

Финальный этап подготовки к дебатам начался 5 сентября, когда Харрис заперлась со своей командой до самых дебатов в Пенсильвании. Демократы практически полностью воспроизводят настоящие дебаты, в которых роль Трампа играет Филип Рейнес, помощник Хиллари Клинтон.

Вывод. Я уже много раз писал, что главная надежда Трампа сейчас - затянуть Харрис в эмоциональный контекст, обмен оскорблениями и активные медийные войны. Дебаты будут одним из последних шансов на это. Скоро мы узнаем, удастся ли ему.

В конце концов, какие бы рациональные заготовки и стратегии не строили команды кандидатов, многое решат и эмоции, и контекст дебатов. Ведь на кону очень многое.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Камала Харрис Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

08:18 Украина
Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

07:24 Мир
Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

06:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема 35466

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко 19358

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Никто не был рад : путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу 14373

"Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Драконам - боль, Лошадям - паранойя 9441

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Драконам - боль, Лошадям - паранойя

Последние новости

08:18

Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

08:10

Иранские баллистические ракеты: что нужно знать Украинемнение

07:24

Дроны атаковали Подмосковье и еще четыре области РФ: что известно

07:05

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 9 секунд: лучший способ проверить внимательность

06:47

Под Киевом - взрывы: силы ПВО отбивали атаку "Шахедов"

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
06:10

Дебаты Трампа и Харрис: интересные фактымнение

05:50

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

05:30

Почему покалывает во рту после употребления ананаса: причина удивит многихВидео

04:57

Как помыть мультиварку внутри и снаружи: лучшие лайфхаки

Реклама
04:23

Ключевые бои состоятся весной 2025 года: Гетьман сказал, когда закончится войнаВидео

03:40

Фатальная ошибка испортит блюдо: хитрый трюк – и картофельное пюре тает во ртуВидео

03:00

Украинская "мафия": беглецу Алексндру Волошину отомстили в Польше

02:15

Селена Гомес призналась, что не может иметь детей - что случилось

01:46

"Что за бред": Гетьман оценил угрозу наступления РФ на ДнепропетровщинуВидео

01:20

"Ситуация очень опасная": в ВСУ серьезно обеспокоены наступлением оккупантов

09 сентября, понедельник
23:58

Как правильно обрезать розы на зиму: весной поразят всех своей красотой

23:51

64-летний Шон Пенн закрутил роман с 20-летней молдавской моделью

23:24

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купитьФото

23:12

Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали

23:00

"Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни

Реклама
22:14

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

22:08

Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

21:49

"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

21:36

Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с ракомВидео

21:27

Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способомВидео

21:13

Шольц хочет ускорить мирные переговоры Украины и РФ: в ВРУ резко отреагировали

20:27

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

20:03

Угроза для Угледара: Коваленко рассказал, что задумали оккупанты

19:49

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

19:43

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

19:28

МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

19:27

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

19:20

Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполненыВидео

19:00

Интервью Сырского: почему оно показало провал летней кампании РФмнение

18:59

Покровский плацдарм может стать местом уничтожения россиян: в ВСУ заявили о затишье оккупантов

18:51

Когда закончится война в Украине: майор ВСУ указал на важный нюансВидео

18:44

К беде или к решению проблем: что означает появление паука в доме

18:29

Российский беспилотник, который упал в Латвии, оказался "Шахедом" со взрывчаткой

18:22

Вадим Олейник рассказал, из-за чего конфликтовали Dantes и Наталья Могилевская

18:14

Боевые катера и мощные ПЗРК: Швеция объявила пакет помощи Украине на €400 млн

Реклама
18:02

Для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - эксперт о последних подрывах складов

17:53

Риск использования ядерного оружия по Украине: Подоляк резко отреагировал на заявление ЦРУ

17:34

Зачем Беларусь стягивает войска к границе: названы реальные намерения ЛукашенкоВидео

17:34

Что нельзя делать 10 сентября: суровые приметы, которых следует придерживаться

17:20

Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

17:09

Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

16:55

Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

16:55

Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

16:53

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

16:31

Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять