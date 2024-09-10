Дебаты Трампа и Харрис: интересные факты

Как к дебатам готовится Трамп? За последний месяц команда Трампа потратила больше половины рекламных бюджетов.

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Харрис и Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Дебаты между кандидатами состоятся уже 10 сентября. На что они будут влиять? И как там с историей?

Ни одни президентские дебаты не имели такого влияния на выборы, как между Джо Байденом и Дональдом Трампом 27 июня. Выступление Байдена было настолько плохо воспринято самими демократами, что они заставили его отказаться от баллотирования.

Однако, в целом политологи скептически относились к тому, какой эффект имеют дебаты. Исследователи из Колумбийского и Техасского университета в Остине проанализировали президентские выборы с 1960 по 2008 год. Они обнаружили, что опросы, проведенные перед дебатами, были очень близки к тем, которые были проведены через неделю после них. Дальнейший анализ выборов 2012 и 2016 дал такой же результат, хотя дебаты между Клинтон и Трампом привлекли рекордные 84 млн зрителей. Дебаты 2020 года тоже не очень повлияли на выборы, но запомнились тем, что Байден и Трамп активно обменивались прямыми оскорблениями.

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Несмотря на это, журналисты и наблюдатели за выборами придают дебатам большое значение. Особенно в этом году. Обычно кандидаты хорошо известны избирателям, ведут кампанию давно, и приходят к дебатам в статусе "хороших знакомых". Но ведь Харрис стала кандидатом очень поздно.

Она уже хорошо известна тем, кто давно следит за политикой. Но многие американцы до сих пор изучают ее кандидатуру, и именно на их мнение больше всего могут повлиять дебаты. Пока американцы довольны: перед снятием Бадена баланс приверженности Харрис составлял -17% (как у Трампа), сейчас он уже +1%. Это не то же самое что рейтинг, но это - индикатор антирейтинга. А выбор из двух кандидатов - это всегда битва именно антирейтингов.

Как дебатер во время вице-президентских дебатов 2020 Харрис уже побеждала Майка Пенса. Кроме того, прокурорская и сенаторская карьера тоже добавляет их шансов. И в напряженной гонке это может иметь решающее значение.

По каким правилам пройдут дебаты? Правила будут такими же, какие во время дебатов Трампа и Байдена.

- Продолжительность дебатов - 90 минут. Будет запрещен любой реквизит и заранее написанные заметки.

- Члены предвыборных команд не могут помогать и подсказывать.

- Вопросы кандидатам будут задавать только модераторы.

- Время ответа на каждый вопрос - 2 мин. Еще 2 мин будет на опровержение и еще 1 - на уточнение или разъяснение.

- Микрофоны будут выключены во время ответов оппонента.

Как к дебатам готовится Трамп? За последний месяц команда Трампа потратила более половины рекламных бюджетов в попытку дискредитации Харрис, но пока оно никак не помогло. Поэтому ставка на дебаты для них важна.

Команда Трампа обратилась за помощью к бывшему члену Демократической партии от Гавайев Тулси Габбард, которая победила Харрис на дебатах 2019 во время праймериз. Консультант Республиканской партии Райан Уильямс считает, что Трампу следует сосредоточиться на том, чтобы "не выглядеть ненормальным", пытаясь изобразить Харрис как слишком либеральную женщину.

Некоторые республиканцы опасаются, что Трамп может упустить последнюю возможность переломить траекторию гонки, особенно если "перейдет на личности".

Как к дебатам готовится Харрис? В команде Харрис признают, что их оппонент является сильным соперником. Ее окружение отмечает, что во время остановок между митингами кандидат проштудировала большое количество книг и информационных материалов.

Финальный этап подготовки к дебатам начался 5 сентября, когда Харрис заперлась со своей командой до самых дебатов в Пенсильвании. Демократы практически полностью воспроизводят настоящие дебаты, в которых роль Трампа играет Филип Рейнес, помощник Хиллари Клинтон.

Вывод. Я уже много раз писал, что главная надежда Трампа сейчас - затянуть Харрис в эмоциональный контекст, обмен оскорблениями и активные медийные войны. Дебаты будут одним из последних шансов на это. Скоро мы узнаем, удастся ли ему.

В конце концов, какие бы рациональные заготовки и стратегии не строили команды кандидатов, многое решат и эмоции, и контекст дебатов. Ведь на кону очень многое.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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