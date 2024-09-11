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Дебаты Трампа и Харрис: что должна услышать Украина, и почему Путину нужен новый штурм Капитолия

Петр Олещук
11 сентября 2024, 13:51
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Дебаты кандидатов в президенты США показали, что тема Украины и войны не является приоритетной ни для Дональда Трампа, ни для Камалы Харрис.
Дебаты Трампа и Харрис выиграла демократка
Путину интересен не конкретный кандидат в президенты США, а очередной штурм Капитолия, желательно с огнестрельным оружием – Олещук / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Многие аналитики и наблюдатели считают, что победителем дебатов кандидатов в президенты США стала демократка Камала Харрис. Могу согласиться с этим мнением, но с некоторыми оговорками.

Дебаты Трампа и Харрис не отличались особо глубоким содержанием или интересными тезисами – по сравнению с другими дебатами, они были достаточно скучными. Поскольку Трамп не фонтанировал идеями, заявлениями и резкой критикой, общий уровень экспрессии существенно снизился, и на этом фоне подготовленная, рациональная, спокойная и уравновешенная Харрис выглядела лучше. Поэтому более положительно эти дебаты прошли для демократки.

При этом было заметно, что Трамп до сих пор не может прийти в себя после замены основного оппонента в погоне за должностью президента США. Он рассчитывал, что его оппонентом будет Байден – привычный и понятный. И вся кампания Трампа строилась, исходя из этого: Трамп рассчитывал, что будет насмехаться над Байденом, будет провоцировать его, выставлять себя лучшим и более пригодным к работе на посту президента, чем нынешний американский президент. Растерянность от замены основного оппонента у Трампа до сих пор не прошла. И у него нет продуманной стратегии, как реагировать на нового оппонента.

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Поэтому дебаты состоялись с лучшим для Камалы Харрис результатом. Но это не определит результаты выборов в США. Потому что система выборов в Соединенных Штатах достаточно специфическая: там недостаточно иметь большинство голосов сторонников – нужно победить в конкретных штатах, которые колеблются и где не понятно, кто именно победит. Сейчас речь идет о том, что результаты президентских выборов в США 2024 года будут определены в Пенсильвании – в наиболее противоречивом штате, где происходит наиболее ожесточенная борьба, и который дает наибольшее количество выборщиков в Коллегию выборщиков.

Эти выборы в основном строятся на негативной кампании, то есть противопоставлении оппоненту, а не на призывах голосовать за определенного политика. При таких условиях нельзя говорить, что дебаты сыграют решающую роль.

Политтехнологически команда демократа Камалы Харрис очень грамотно использовала дебаты. Сразу после них о поддержке Харрис объявила певица Тейлор Свифт. Не думаю, что у кого-то были сомнения в том, что певица поддержит именно Харрис, но технологически этот ход был интересным: объявление о поддержке сразу после дебатов стало своеобразным закреплением победы Харрис на дебатах. Мол, Харрис была настолько убедительной, оппонируя Трампу, что после этого Тейлор Свифт ее поддержала. И теперь демократы будут отрабатывать тезис о том, что Харрис победила на дебатах, значит, Харрис – победитель.

Очевидно, команда Трампа будет реагировать на все это по-другому. Но на самом деле и с идеями, и с приспособлением к новому оппоненту у них большая проблема.

Теперь – по поводу Украины. Тема Украины не была ведущей на этих дебатах – кандидаты даже больше говорили об Израиле в контексте внешней политики, но определенным образом упоминали. Сделанные заявления, по большому счету, не несут в себе какой-то глубинной смысловой нагрузки.

Трамп в очередной раз повторил свои тезисы о том, что, если бы он был президентом, то он бы не допустил войну в Украине и вторжение Путина. Кроме того, республиканец попытался упрекнуть свою оппонентку тем, что, мол, она проводила какие-то переговоры перед началом войны, но провалила их, поэтому она еще хуже в контексте внешней политики, чем Байден. О завершении войны Трамп ничего конкретного не сказал, лишь отметил, что в интересах США – закончить эту войну как можно скорее. При этом он отказался давать конкретный ответ, поддерживает ли он победу Украины, намекнув, что, в принципе, победа его не интересует – его интересует завершение войны как таковой.

Зато Харрис продолжала декларировать те цели и тот политический курс, который на данный момент реализует администрация Байдена, то есть поддержка Украины и отпор Путину. И демократка попыталась обвинить Трампа в том, что он якобы будет дружить с диктаторами, таким образом, предавая американские ценности.

Поэтому ничего нового на дебатах об Украине не прозвучало. Трамп пытается атаковать администрацию Байдена при любой возможности и говорить, что все, что она делает, неправильно, и он бы все делал не так. А Харрис пытается повторять те тезисы, которые ранее озвучивал Байден, при этом особо не углубляясь в суть вопроса.

В принципе, для обоих кандидатов в президенты США вопрос помощи Украине, ее поддержки, а также завершения войны является дополнительным в этой кампании. Трамп вообще старается избегать конкретики, очевидно, для того, чтобы это не влияло на его поддержку другими группами избирателей. Он просто говорит, что все завершит, все решит.

Поэтому сделать какие-то выводы о последствиях для Украины в результате избрания одного или другого кандидата на основании этих дебатов невозможно. Ведь никакой содержательной информации не прозвучало. И для Трампа, и для Харрис вопрос Украины не является ведущим, как и внешняя политика в целом: у Трампа достаточно своеобразное видение внешней политики, он тяготеет к изоляционизму, зато Харрис сконцентрирована на внутренней политике, а внешнеполитические вопросы для нее не важны.

Поэтому в случае победы и Трампа, и Харрис более важную роль будет играть то, кто у них будет госсекретарем и советниками по внешнеполитическим вопросам. Сами же они не будут в значительной степени определять внешнюю политику США.

Конечно, сейчас выглядит так, что Камала Харрис занимает более последовательную проукраинскую позицию и декларирует ее. Зато позиция Трампа тяготеет к повторению многих тезисов, которые напоминают российскую пропаганду, например, его слова об огромном количестве жертв со стороны Украины, которое скрывают. Да и вообще, этот отказ от декларации необходимости победы Украины выглядит не очень хорошо. Просто для Трампа вопрос Украины – это что-то, что ему мешает, мучает, но особо его не беспокоит.

Кто из кандидатов был бы более выгодным для России? Путин заявил, что поддерживал Байдена, а теперь, соответственно, он за Харрис. Но это игра. Путин вследствие своего КГБистского прошлого считает, что он постоянно должен заниматься дезинформацией оппонентов, поэтому постоянно откровенно врет, очевидно, думая, что это делает его талантливым и выдающимся политиком. На самом деле Путин заинтересован в том, чтобы разжигать вражду и конфликты внутри государств Запада, а более желательно для России, чтобы там дело доходило до откровенного противостояния. Поэтому Путину не столько интересен конкретный кандидат в президенты США, сколько очередной штурм Капитолия, желательно с огнестрельным оружием.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук

Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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