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Даже пробив Шуфричу, вы не добьётесь измения точки зрения его электората

Борислав Береза

народный депутат Украины VIII созыва

19 февраля 2022, 11:25

Есть что-то кармическое в том, что Главе комитета по свободе слова набили физиономию на программе "Свобода слова", а сделал это главред одного из крупнейших СМИ Украины.

Бутусов подрался с Шуфричем / скриншот

Я напишу то, что многим не понравится. Но промолчать было бы неправильно. Юрій Бутусов мой приятель и единомышленник. Нестор Шуфрич мой идеолгический оппонет. Но это не повод бить Шуфричу морду. Я считаю, что это неправильно. Если он совершил преступление, то его должен наказывать суд, а не один из нас. Но я хорошо понимаю почему люди радуются тому, что Юра втащил Шуфричу. Потому что это хоть какое-то, но наказание тому, кто давно и последовательно отстаивает ценности РФ и "русского мира" в Украине, но не несёт за это никакой ответственности.

Шуфрич за свою жизнь натворил и наговорил немало такого, что вызвало к нему "любофф" у большого количества людей. Но бить ему морду? Каким законом или актом это разрешено? А если завтра кто-то будет применять силу к вам, на основании того, что вы не нравитесь вашим соседям? Или избиратели Шуфрича будут применять силу к тем, кто вам близок в идеолгическом плане? Уважение к чужим правам, человеческое достоинство и личная неприкосновенность по отношению к человеку - это базовые европейские нормы, а не только стандарты из практики ЕСПЧ. Мордобой - это точно не стандарт политических дискуссий.

Читайте также"Юра, добивай его": сеть взорвалась мемами на драку Бутусова и ШуфричаПоэтому я не могу поддержать общее ликование по отношению к тому, что вчера прилетело Шуфричу. Да, есть что-то кармическое в том, что Главе комитета по свободе слова набили физиономию на программе "Свобода слова", а сделал это главред одного из крупнейших СМИ Украины. Но это точно не имеет отношение к верховенству права. Это скорее право по-сомалийски. А я точно не хочу, чтоб у нас вместе верховенства права доминировало право силы.

И ещё, Шуфрич - это провокатор. А теперь он ещё и "жертва". И он точно сможет теперь опять переизбраться. Потому что он будет "продавать" своему электорату историю о том, как его били за его убеждения и отстаивания позиций избирателей. Поэтому даже пробив Шуфричу, вы не добьётесь измения точки зрения электората, который его стабильно поддерживает. Увы. И мордобой лишь усугубит ситуацию.

viber
Нестор Шуфрич Юрий Бутусов
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