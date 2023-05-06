Путинская Россия погружается в какой-то логистический кошмар

Неспокойно в путинском королевстве. Вроде на территории России никакой войны нет, а бардака там больше, чем где бы то ни было…

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Россия погружается в какой-то логистический кошмар, говорит Альфред Кох / Коллаж: Главред, фото: t.me/kondratyevvi

Прошел один год и шестьдесят девять дней войны. Фронт относительно стабилен и на картах ISW я серьезных изменений за сутки не обнаружил.

Обстрелы беспилотниками украинских городов становятся рутиной. По большей части их сбивают, но это, как совершенно справедливо заметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, приводит к истощению запасов ракет украинской ПВО. А эти ракеты - дефицит. В этом, видимо, и заключается смысл этих атак.

Решение этой проблемы лежит в использовании зенитных пушек типа немецких "Гепардов". Но в связи с особой позицией Швейцарии, они тоже испытывают пресловутый "снарядный голод", который Германия сможет ликвидировать только к августу.

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Российские пропагандисты продолжают беситься и юродствовать на фоне ночной атаки беспилотниками Кремля. Они несут уже полную околесицу и слушать это без недоумения совершенно невозможно.

Понятное дело, что они тут же призвали применить против Украины ядерное оружие. Это у них теперь такой ритуал. По любому поводу они требуют бросить атомную бомбу. Тут отметился и Рогозин.

Даже Пригожин уже не выдержал этой клоунады и сказал, что из-за "детской атаки беспилотниками" грозить ядерным ударом несерьезно. А Рамзан Кадыров с восточной льстивостью восхитился Путиным, который проявил сдержанность и не стал реагировать на ночную атаку.

Но безумие берет верх и генерал-депутат Гурулев вообще договорился до того, что нужно заняться переселением американцев в Россию. Он считает (естественно), что Запад доживает последние дни и большинство "нормальных американцев" с удовольствием переселятся в Россию. Гурулев мечтает: "они нам построят заводы…" И т.д.

Что вкладывает этот сгусток интеллекта в понятие "нормальный американец" - непонятно. Особенно если учесть, что себя он, видимо, считает эталоном нормальности. И никто не решается сказать ему правду о том, как сильно он обольщается на свой счет.

А давеча еще Патрушев рассказал граду и миру о "Йеллоустоунском вулкане", который снесет Америку к чертям собачьим и именно поэтому американцы хотят захватить Россию, чтобы в нее переселиться. А переселившись, "они нам построят заводы…" И далее по тексту.

Такое ощущение, что два эти персонажа - выходцы из одной палаты дурдома и поэтому говорят одно и то же. После всех этих безумств словесные упражнения Димона Медведева уже не кажутся такими эксцентричными: эти двое его быстро догоняют. А ведь совсем недавно казалось, что паясничанье Медведева долго еще будет оставаться вне конкуренции.

Россия постепенно погружается в какой-то логистический кошмар. В Ставрополе горит нефтебаза, в Москве - административное здание, в Питере тягач с "Искандерами" попал в ДТП, в Нижнем Новгороде грузовик перевозящий артиллерийские снаряды врезался в бензовоз, а на Валдае (!) дотла сожгли военкомат. Неспокойно в путинском королевстве. Вроде на территории России никакой войны нет, а бардака там больше, чем где бы то ни было…

Путинский дружок Герхард Шредер проиграл суд против государства Германия. Дело в том, что некоторое время назад его лишили денег на содержание офиса, который ему положен, как экс-канцлеру. Он требовал вернуть все взад.

Суд ему отказал. Судья согласился с мнением ответчика (Германии), что смысл таких выплат состоит в том, чтобы помочь бывшему канцлеру продолжать посильную работу на благо Германии. Но если он работает на благо другого государства, то пусть это другое государство и оплачивает ему офис. Что тут можно возразить? Ничего… По-моему, очень разумное решение.

А Зеленский приехал с визитом в Нидерланды где, помимо прочего, посетил Международный Уголовный суд в Гааге. Он прямо сказал, что тут больше ждут другого Владимира и уверил собравшихся в том, что этого другого Владимира они обязательно дождутся. Также он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который сообщил ему, что никакого табу на поставку Украине F-16 нет и вопрос находится в стадии обсуждения.

Также Зеленскому показали готовую к отправке третью (голландскую) систему ПВО "Пэтриот". Две другие (американская и немецкая) уже поставлены на боевое дежурство в Украине.

Вот собственно и все, что мне показалось интересным за сегодняшний день. Итак, терпеливо ждем украинского наступления. Не сомневаюсь, что оно будет успешным. Ведь наше дело правое. Значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

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