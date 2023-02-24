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Даже Иран не позволяет себе такой слабой игры, как Китай

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

24 февраля 2023, 09:39
Теперь Путин будет использовать Си Цзиньпина, а не Пекин Москву. Не Китай обыграл Украину и США, а Кремль обыграл Пекин и использует его в своих целях.
Китай, Россия, Украина
Даже Иран не позволяет себе такой слабой игры, как Китай, говорит Небоженко / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Увы, оказалось, что современный Китай - это экономический гигант и "геополитический середняк", который играет в свои мелкие геополитические гибридные игры. В экономическом смысле Китай вырвался из зоны Третьего мира и стал вровень с США, а геополитически он остался страной Третьего мира, которой приходится традиционно лавировать между мировыми державами.

Если бы какая-нибудь страна вероломно напала на Китай, захватила 20% территории и убила миллион человек, то Китай назвал бы такую страну агрессором и попросил помощи мирового сообщества, как это сделал Пекин, когда в 30-е годы прошлого столетия агрессивная Япония, под прикрытием тезиса о своей безопасности и защиты населения, вторглась в Китай. Но сейчас, Китай, забыв эти исторические уроки, в своем украинском миротворческом плане, упорно отказывается называть путинскую Россию агрессором и ищет следы вины Украины. Весь китайский миротворческий план пропитан кремлевским тезисом о равенстве вины агрессора-России и жертвы-Украины.

Вместо того, чтобы договориться с Западом о судьбе путинской России и дать старт формированию нового мирового порядка, Китай решил стать на сторону путинской России и стал адвокатом Кремля.

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Пекину кажется, что коллаборация с агрессивной, проигрывающей путинской России перспективнее, чем мирное взаимно выгодное сотрудничество с Западным миром. Пока Германия целый год упорно саботировала европейскую солидарность в борьбе с агрессией России против Украины, Китай еще мог рассчитывать на тайный альянс Берлина, Пекина и Москвы. Но сейчас, когда Германия повернулась лицом к Украине, признала Россию агрессором Пекину не стоит злить Европу. Дело уже не в США, а Европе.

Теперь Путин будет использовать Си Цзиньпина, а не Пекин Москву. Не Китай обыграл Украину и США, а Кремль обыграл Пекин и использует его в своих целях. Китай повелся на публичный антиамериканизм Путина и стал рисковать в мировом масштабе. Даже Иран не позволяет себе такой слабой геополитической игры, как Китай.

Альянс Китая с агрессором Россией заставит выбрать более четкую позицию выбрать Индию, Японию, Тайвань и Южную Корею. Вьетнам, Индонезию. Своей пророссийской позицией Китай стимулирует быстрое создание военно-политического альянса этих стран, ибо помощник агрессора опасный сосед.

Источник

война в Украине Си Цзиньпин Виктор Небоженко
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