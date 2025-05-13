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Даже Гитлер и Сталин не вели себя настолько нагло, как Путин

Юрий Касьянов
13 мая 2025, 20:10
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За 11 лет войны уже появилось поколение, которое родилось во время войны, и никогда не видели мира.
Даже Гитлер и Сталин не вели себя настолько нагло, как Путин
Переговоры в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Проблема не в том, что война, а в том, что мы живем так, словно она вот-вот закончится. Ну там, перемирие, давление Запада, обещания Трампа, позиция Китая, падение цен на нефть (уже рост), смерть Путина, развал России...

Мы (общество) постоянно ждем конца войны. Это естественно. Мы напрягаем все ресурсы, закрываем глаза на откровенные глупости, миримся с глупцами, терпим трудности, потому что война.

За 11 лет войны уже появилось поколение, которое родилось во время войны, и никогда не видели мира.

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У нас нет, по сути, ни нормального школьного образования, ни качественной системы здравоохранения, ни условий для развития бизнеса, ни демократических свобод - потому что война, которая вот-вот закончится, и тогда все будет.

А она не закончится.

Нам надо научиться жить во время бесконечной войны.

Без постоянного напряжения всех сил, без бусификаций и спекуляции вокруг войны, без ограничений для бизнеса и свободы слова, на основе гражданского консенсуса и политического плюрализма.

Война будет долгой - нельзя жизнь откладывать на потом.

Путин так и не согласился (даже не ответил) на 30-ти дневное прекращение огня. И в Стамбул он, конечно, не полетит. Даже Гитлер и Сталин не вели себя настолько нагло. Чем меньше зло получает по зубам, тем оно сильнее. И пока все прогрессивное человечество только пугает путина санкциями, Трамп подыгрывает ему, а Си поддерживает, - зло не остановится. Вся эта псевдодипломатическая риторика - блеф. У этой истории нет ни одного мирного решения. К сожалению.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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