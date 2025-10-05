Даст ли Трамп Томагавки Украине?

Меня правда удивляет, что разговор о "томагавках" ведётся очень серьёзно и на самом высоком уровне.

Честно говоря, я не верю, что Трамп даст Украине "томагавки". Логика проста: если с ATACMS какие-то затыки и их не поставляют в нужных объёмах, то гораздо более мощные "томагавки" — это прямо очень сомнительно.

С другой стороны про передачу этих ракет и Вэнс, и Зеленский, и даже Путин говорят в таком ключе, что дело почти решено, а Путин даже угрожает президенту США разрывом отношений, если это произойдёт.

Возможно, причина в характере Трампа: он запросто может выкинуть какой-то неожиданный фортель и пустить развитие событий по совершенно новому руслу. Ведь если Украина получит эти ракеты, она действительно сможет серьёзно підірвать экономику й военную інфраструктуру РФ — то есть добитися перелому у війні. Хочет ли Трамп этого — не знаю.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

