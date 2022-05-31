Зря радуются: почему ракеты США все равно долетят до России

США могут организовать поставки таких ракет не напрямую, а через союзников / УНИАН

Дмитрий Медведев очень радовался: США заявили, что не будут поставлять Украине РСЗО большой дальности ("Мы не собираемся отправлять в Украину ракетные системы, которые могут попасть по России" - Байден) - в общем, испугались предупреждений Кремля, что тогда Россия обстріляє Америку!

Заявление, конечно, было. Но все, что она означает: США напрямую не будут поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы. Все. Ни больше, ни меньше.

Медведев этого простого посыла не понял. А вот целая толпа российских пропагандистов догадались практически моментально.

Во-первых, США могут организовать поставки таких ракет не напрямую - скажем, их предоставит Украине Польша. Или еще кто-то.

Во-вторых, для США и всех союзников Крым - это Украина, а не Россия. Следовательно, предоставление ракет, способных достичь Крыма или того же змеиного, тем не менее, никак не будут противоречить официальным заявлениям Белого дома.

В-третьих, Москва - Москвой, но, как паникуют оккупанты, "если Байден даст Залужному ракеты дальностью 70 км (а не 300) - этого будет достаточно, чтобы обрушить всю нашу логистику. Из Харькова 70 км-это Белгород. Из окрестностей Донецка 70 км - это так же уже территории России. Из Николаева-это половина оккупированной Херсонщины... Ну и змеиный. Даже с ракетами в 70 км они могут попасть в условный дивизион ТОСов (ТОС - тяжелая огнеметная система. - Главред), например. Зарево будет до небес".

Читайте такжеСкоро Кремль безумно завопит: как Россия теряет аргумент, объясняющий аннексию КрымаВ конце концов, при предварительном обсуждении речь шла о ракетах дальностью 30 км - но до Москвы минимум 500 км от украинских границ! То есть, 300-километровые ракеты все равно не достали бы. А для эффективного обезвреживания и противодействия 70-километровых действительно вполне достаточно. То есть, показательный отказ от более дальнобойных ракет по сути для наших задач ничего не изменил, но дал впечатление компромисса для нужд Байдена, для маневров в ООН и НАТО, даже для России. Видите же, как Медведев обрадовался.

В-четвертых, это впечатляющая мощность тех же ракет. Этого оккупанты тоже боятся: что площадь и эффективность впечатления от попадания американской ракеты не в сравнение больше допотопные российские/ совковые изделия.

В итоге, принципиальным моментом в заявлении Байдена является то, что США действительно предоставляют Украине ракетные комплексы и ракеты к ним.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций