Дальнобойное оружие для Украины: что важно учитывать

Нам критически нужно, чтобы западный мир позволил использовать свое дальнобойное оружие по территории Российской Федерации.

https://opinions.glavred.info/dalnoboynoe-oruzhie-dlya-ukrainy-chto-vazhno-uchityvat-10568267.html Ссылка скопирована

Байден не разрешает бить ATACMS по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

В июне 2022 года, когда я находился в зоне боевых действий в Донецкой области, президент США Джозеф Байден заявлял, что не предоставит Украине истребители F-16, потому что это будет означать пересечение "красных линий" и дальнейшую эскалацию. Но прошло время, и Байден решился на этот шаг - и F-16 у нас будут. Есть надежда, что к началу-середине лета истребители будут работать в Украине. Если именно так и произойдет, это будет колоссальный успех для нас.

Аналогичная ситуация и с дальнобойными ракетами. Конечно, нас интересуют ATACMS с дальностью поражения 300 км. Но также следует обратить внимание и на ракеты, которыми комплектуются F-16, - невероятные AGM-158 JASSM. Существуют комплектации, которые позволяют наносить удары по целям противника на расстоянии вплоть до 900 км. Удар пятью ракетами ATACMS по объектам россиян в Донецкой области (в оккупированном Моспино, - ред.), которым было уничтожено по меньшей мере три пусковых установки С-300/400, радар и боевую машину управления, показал, что у противника все очень плохо с зенитно-ракетным прикрытием. А ракета AGM-158 JASSM с дальностью поражения до 900 км вообще может спокойно долететь до аэродрома в Энгельсе, где базируются стратегические ударные ракетоносцы: Т-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Способность наносить удары такими ракетами может в корне все изменить.

видео дня

Характеристики ATACMS / Инфографика Главреда

Впрочем, следует учитывать и другой пример решений Запада. Месяц-полтора назад информационное пространство кипело сообщениями с милитаристской риторикой Макрона о том, что Франция вот-вот введет войска в Украину, а в итоге этого не произошло, и тема вообще исчезла с повестки дня.

Сложно сказать, какие именно решения примут на Западе. Но нам критически нужно, чтобы западный мир позволил использовать свое дальнобойное оружие по территории Российской Федерации.

Петр Черник, специально для Главреда

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред