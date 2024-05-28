УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Дальнобойное оружие для Украины: что важно учитывать

Петр Черник
28 мая 2024, 06:19
83
Нам критически нужно, чтобы западный мир позволил использовать свое дальнобойное оружие по территории Российской Федерации.
ATACMS, Байден
Байден не разрешает бить ATACMS по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

В июне 2022 года, когда я находился в зоне боевых действий в Донецкой области, президент США Джозеф Байден заявлял, что не предоставит Украине истребители F-16, потому что это будет означать пересечение "красных линий" и дальнейшую эскалацию. Но прошло время, и Байден решился на этот шаг - и F-16 у нас будут. Есть надежда, что к началу-середине лета истребители будут работать в Украине. Если именно так и произойдет, это будет колоссальный успех для нас.

Аналогичная ситуация и с дальнобойными ракетами. Конечно, нас интересуют ATACMS с дальностью поражения 300 км. Но также следует обратить внимание и на ракеты, которыми комплектуются F-16, - невероятные AGM-158 JASSM. Существуют комплектации, которые позволяют наносить удары по целям противника на расстоянии вплоть до 900 км. Удар пятью ракетами ATACMS по объектам россиян в Донецкой области (в оккупированном Моспино, - ред.), которым было уничтожено по меньшей мере три пусковых установки С-300/400, радар и боевую машину управления, показал, что у противника все очень плохо с зенитно-ракетным прикрытием. А ракета AGM-158 JASSM с дальностью поражения до 900 км вообще может спокойно долететь до аэродрома в Энгельсе, где базируются стратегические ударные ракетоносцы: Т-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Способность наносить удары такими ракетами может в корне все изменить.

видео дня
Дальнобойное оружие для Украины: что важно учитывать
Характеристики ATACMS / Инфографика Главреда

Впрочем, следует учитывать и другой пример решений Запада. Месяц-полтора назад информационное пространство кипело сообщениями с милитаристской риторикой Макрона о том, что Франция вот-вот введет войска в Украину, а в итоге этого не произошло, и тема вообще исчезла с повестки дня.

Сложно сказать, какие именно решения примут на Западе. Но нам критически нужно, чтобы западный мир позволил использовать свое дальнобойное оружие по территории Российской Федерации.

Петр Черник, специально для Главреда

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ATACMS Ракеты Taurus
Реклама

Главное за день

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

07:31 Украина
РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

06:45 Украина
Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

01:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Нет Олега Винника : вскрылась правда о сбежавшем артисте 38687

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

Гороскоп на сегодня 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность 7369

Гороскоп на сегодня 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами 3672

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

Метастазы пошли : жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье 2035

"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

Последние новости

07:39

Нашли рецепт самого вкусного пирога с клубникой - тает во рту

07:31

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

06:45

РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

06:19

Дальнобойное оружие для Украины: что важно учитыватьмнение

04:42

Украина может уничтожать российские Ту-95 и Ту-22: полковник ВСУ назвал чудо-оружие

Путину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - ЧерникПутину грозит фатальное поражение, Украине нужно 200 ракет, чтобы уничтожить Крымский мост - Черник
03:24

Злые люди не сглазят: как правильно носить булавку для защиты

02:30

Сотни ATACMS и самолетов: как смешать с землей "коридор" РФ в Крым – полковникВидео

02:00

"Суперпрофессор": Тина Кароль похвасталась успехами красавца-сына

01:44

Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

Реклама
01:30

15-летяя дочь Джоли и питта демонстративно отказалась от фамилии отца

01:20

Головоломка на проверку IQ: нужно найти 3 дротика за 15 секунд

27 мая, понедельник
23:42

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

22:55

Папа растроган, мама светится: Джамала показала первые кадры выписки из роддома

22:37

У оккупантов в Луганске раздались взрывы, Москва тоже жалуется на атакуВидео

22:36

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

22:07

Во Франции сделали заявление насчет отправки военных инструкторов в Украину

21:56

"Окончательное решение": появилась грязная правда об Ани Лорак

21:54

Экс-муж Камалии заговорил про ее "побитые" фото и признался, с кем живет

21:23

Иран вооружает РФ новейшими авиабомбами: в Bild назвали вероятные цели ударов

21:16

В Кремле начался вой после призыва генсека НАТО позволить ВСУ бить по России

Реклама
20:30

Украина готовится бить дальнобойными ракетами по целям в РФ - Defence Express

20:13

Анна Кошмал раскрыла главный секрет своего таинственного брака

20:07

Жертв могло быть больше: в нескольких метрах от Эпицентра нашли третью бомбуФото

19:33

Украину будет "заливать": в каких регионах влупят грозовые дожди

19:24

Дима Коляденко рассорился с Ириной Билык: "Все, точка. Отношения закончились"

19:21

РФ нацелилась на крупный город: хочет "перерезать" ключевую трассу на востоке

19:21

Как нельзя мыть посуду в посудомойке: эксперт раскрыл серьезные ошибкиВидео

19:20

Ситуация неутешительная: назван срок, сколько еще будут продолжаться отключения света

19:10

Потери РФ в мае установили невероятный рекордмнение

18:40

В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

18:23

Что делать с клубникой, если ее много: результат удивит всех

18:20

Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

18:15

В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

18:13

В НАТО призвали союзников разрешить ВСУ бить по РФ своим оружием: принята декларация

18:06

Сладкая и без химии: как правильно выбрать клубнику - секрет знают не всеВидео

17:40

"Прогиб засчитан": артист-путинист рассказал, зачем диктатор позорится игрой в хоккей

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФВидео

17:15

"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

17:15

Можно ли запитать ноутбук от повербанка: как получить энергию и не угробить гаджет

17:00

Много пострадавших, разрушено здание: РФ ударила КАБами по центру Харькова

Реклама
16:48

Ростову приготовиться: ВСУ мощно ударили по аэродрому с оккупантами - Андрющенко

16:38

Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

16:33

5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

16:23

Россия могла потерять до 50% всех РЛС в сторону Китая: СМИ - о последствиях удара ГУР

16:11

Крымский мост надо "уподводнить": Черник сказал, сколько для этого нужно ATACMS

16:02

Две системы Patriot защитят Харьков: Зеленский назвал главную проблему на фронте

15:56

Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

15:42

Дроны атаковали "дворец Путина" в Геленджике: новые детали ночных взрывов в РФ

15:28

Заметить ошибку за 5 секунд смогут единицы: сложная загадка для сообразительных

15:24

"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять