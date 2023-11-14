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Цирк им. Орбана продолжается

Петр Олещук
14 ноября 2023, 06:10
Видимо, поездка венгерского премьера в Китай и встреча там с бункерным дедом была довольно "продуктивной".
Орбан, ВСУ
Орбан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Госсекретарь МИД Венгрии Томаш Менцер объявил, что в стране проведут референдум, во время которого граждане должны ответить на вопрос "место ли Украине в ЕС".

Это новый этап попыток блокирования начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, о чем, в частности, недавно приняла решение Еврокомиссия.

Сначала венгерское правительство "возмущалось" вопросами защиты венгерского языка в Украине. Далее Орбан говорил что-то неуверенное о "мировых годах" между Украиной и ЕС. Ну а теперь это опрос.

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Зачем оно нужно - понятно. Орбан хочет подкрепить свои позиции результатами "народного волеизъявления", чтобы потом сопротивляться давлению, апеллируя к этому.

Видимо, поездка венгерского премьера в Китай и встреча там с бункерным дедом была довольно "продуктивной". Перед Орбаном поставили задачу любой ценой блокировать начало переговоров о вступлении Украины, что он и делает. Зачем это ему? Видимо, дело в деньгах, которые российский режим все еще может щедро раздавать "друзьям". В любом случае, план пока выглядит так.

Орбан проводит референдум, перед которым усиленно запугивает граждан. собственно, тезисы для запугивания уже озвучены. Во-первых, это идея об "угрозе войны с Россией", во-вторых, что "Украина заберет деньги у Венгрии". Сработает ли есть? Пожалуй, вполне даже сработает. А вот что будет дальше?

В общем, Орбан в последнее время несколько переигрывает. Одно дело - это когда он просто блокировал на некоторое время помощь для Украины, добиваясь финансовых выгод. На это так или иначе шли, ведь так было проще. Но похоже на этот раз речь будет идти о фундаментальных геополитических вещах, и страна, живущая сугубо за счет других государств с ЕС, будет диктовать "великим державам" свою волю? Как-то это все очень сомнительно. Поэтому придется искать все же какие-то механизмы воздействия. Среди них наиболее очевидный - деньги ЕС. Желание получать что-то одновременно из Брюсселя и Москвы, конечно, понятно, но выглядит, что все это слишком даже по меркам привычной европейской лояльности.

Увидим, как они будут решать проблему, и это касается не только Украины, ведь иметь в тылу подобного игрока, явно работающего на стратегического врага, это очень сомнительная позиция с точки зрения общеевропейской безопасности.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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Петр Олещук Виктор Орбан
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