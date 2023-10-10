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Циничный шабаш: как Россия "вплела" Украину в войну в Израиле

Александр Коваленко
10 октября 2023, 08:10
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что против Украины россия развернула масштабную ИПСО, воспользовавшись кровопролитием в Израиле.
Израиль, РФ
Израиль война и шантаж РФ / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Не успели прозвучать первые выстрелы в Сдероте, Отефе и других городах южного Израиля, как ряд российских пропагандистских площадок сразу же стали вбрасывать манипуляции о том, что ХАМАС атаковавший израильские города, был вооружён оружием, ранее переданным Украине.

Эта информационная атака была вполне ожидаема, ведь россия ещё в 2022 году развернула масштабную информационную кампанию по уменьшению, либо же вообще полному блокированию поддержки Украине оружием, посредством распространения фейков о том, что оружие, передаваемое ВСУ, продают на чёрном рынке.

Не смотря на генерацию огромного количества таких сообщений российской пропагандой, ни одно из них так и не получило подтверждения. Тем не менее, не смотря на неподтвержденность и явную надуманность таких манипуляций, их продолжали генерировать как в российской информационной среде, так и в западной, особенно в США, через СМИ и политиков, лояльных россии.

видео дня

Когда же ХАМАС осуществил атаку на Израиль, российская пропаганда оживилась с новой силой, заявляя, что ряд образцов вооружений, изъятых у террористов, имеют, якобы, украинское происхождение. При этом не было подтверждено ни единого верифицированного образца такого вооружения. Но кого интересуют факты, если в фейках главную роль играют эмоции? Но, даже если бы и подтвердилось, то, что это означает или меняет?

Но россия не упустила шанса максимально активизировать все имеющиеся под её контролем ресурсы, чтобы начать масштабную информационную кампанию по дискредитации Украины. В этой кампании приняли участие, как информационные площадки, так и политические деятели, ратующие за прекращение помощи Украине – в первую очередь, трамписты.

В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, такой себе политический конспиролог, известная лоббизмом пророссийских интересов в Конгрессе США, уже выступила с обвинениями Украины в передаче западного оружия ХАМАС. Но в этих обвинениях, как и во многих, звучавших ранее, есть нюанс.

Во-первых. Всё оружие и техника, которые передаются Украине, контролируются и отслеживаются. Каким-либо образом перепродать их на так называемом чёрном рынке, просто невозможно. В подтверждение тому, ни одного верифицированного факта такой продажи.

Во-вторых – риск трофеев. В Украине идёт полномасштабная война, в рамках которой техника не только повреждается, уничтожается, но и захватывается в качестве трофеев. У Украины, например, сотни и даже тысячи единиц трофейной российской техники и оружия. У россии так же есть трофейная украинская техника и оружие, в том числе и те образцы, которые передавались западом. И о каждом таком случае прекрасно известно нашим партнёрам и профессионалы из этого не делают трагедию, а вот популисты и пропагандисты наоборот, разводят костры и проводят шабаши.

Если бы среди ХАМАС были механики-водители танков, то по результатам атаки 7 октября, на вооружении этой террористической группировки уже бы стояли трофейные Merkava Mk.4

Сейчас США помогут Израилю справиться с ХАМАС в Секторе Газа, но почему же молчат противники помощи Украине, оправдывая эту помощь тем, что оружие может попасть от украинцев, к неким террористам, если есть риск попадания этого оружия террористам уже сейчас Израилю? Диссонирующий, с позиции примитивных пропагандистов и лоббистов россии, вопрос, не так ли?

Беньямин Нетаньяху, не производите танки Merkava Mk.4, ведь их может захватить ХАМАС! И вообще, распустите ЦАХАЛ, ведь ваших военных могут взять в заложники террористы!

В-третьих. Когда планируется передача Украине того или иного вооружения, всегда учитывается фактор захвата этого оружия или техники противником. Из этого делаются выводы, целесообразно ли передавать именно это оружие или технику на данном этапе или нет. Навредит ли их вероятный захват безопасности США и их партнёрам, и смогут ли полученные технологии каким-либо образом помочь противнику.

Только после обсуждения этих вопрос осуществляется передача.

А потому, та волна, которая сейчас поднялась в информационной среде относительно некоего оружия, якобы переданного ранее Украине, но оказавшегося у ХАМАС – это не более чем информационно-психологическая спецоперация (ИПСО), явно разработанная аккомпанементом с атакой на Израиль. С учётом первоисточника этой операции, россии, можно с уверенностью говорить о том, что она же принимала участие в подготовке и других аспектов нападения.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что против Украины россия развернула масштабную ИПСО, воспользовавшись кровопролитием в Израиле.

Но вряд ли российские организаторы этого ИПСО и непосредственные её участники, смогут дать ответы на вопросы:

Почему на видео перемещения второго эшелона ХАМАС чётко просматривалась войсковая тактика действий небольших ДРГ, свойственная российскому спецназу?

Как так получилось, что ХАМАС в кротчайшие сроки стали мастерами оперирования дронами, по опыту управления БПЛА, нагруженного тандемным кумулятивным боеприпасом, не уступающие российским операторам в зоне БД в Украине?

Как так получилось, что надёжная система безопасности периметра была максимально быстро взломана хакерами, ведь ХАМАС никогда не славились высоким уровнем кибератак против Израиля?

Откуда у террористов ХАМАС на вооружении автоматы АК-103, которых в российской армии единицы, а вооружены ими были преимущественно элитные подразделения, участвовавшие во вторжении в Украину в 2022 года, во много потому, что потом должны были с этими автоматами красоваться на параде на Крещатике?

Ответы будут неудобны пророссийским силам, в политической среде, как США, так и Израиля. Но, нам важно не продавшимся шкурам, что-либо доказывать, а важно то, чтобы на проблематику влияния российской агентуры, стало широко открытыми глазами смотреть руководство этих стран.

В противном случае, не назвав открыто врага врагом, трагедии подобные 7 октября, будут повторяться всё чаще, а враги будут устраивать на них свои пропагандистские шабаши, ослабляющие, а не усиливающие цивилизованный мир в борьбе с мировым злом.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Израиль Александр Коваленко Украина Россия
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