Циничный план Москвы: что Россия собирается провернуть в Украине

Россия торопится с битвой за Донбасс, и 9 мая тут не при чем / Фото УНИАН

Русские начали по-взрослому долбить на Донбассе. Начали уже несколько дней назад, но сейчас, похоже, операция входит в решающую фазу. Они спешат, и 9 мая тут не при чем.

Вернее, даже если причем, то не главное. Главное, что в Москве поняли – как только Украина получит то вооружение, о котором уже объявлено и обещано, шансов у них не будет от слова вообще.

Поэтому, на мой скромный взгляд, план у них простой, как карандаш. Отжать максимально больше территории, а потом объявить о том, что хотят мира, исключительно из гуманистических соображений. Естественно, мира по той линии, которую удастся удержать на тот момент. Для этого даже не обязательно брать весь Донбасс и даже Мариуполь. По Мариуполю можно предложить эвакуацию морем в третью страну, и никто не сможет отказаться.

Сухопутный коридор в Крым при таком раскладе у них будет, и это будет объявлено как конечная цель операции.

Перемирие будет большой оперативной паузой, в ходе которой они проведут референдумы – сначала по созданию недореспублик, потом по присоединению их к России. И возврат территорий для Украины будет означать начало войны с ядерной державой.

Именно поэтому они сейчас не называют это войной. Для войны им нужно, чтобы "напали на них". Причем заметьте, это их программа минимум. Про максимум писать не хочется, да и не получится у них этот самый максимум.

Ну и, конечно, будут работать локтями для снятия санкций.

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В логике Запада, когда оставшейся части Украины уже "ничего" угрожать не будет, то есть когда украинцев перестанут убивать здесь и сейчас, такой сценарий может оказаться вполне приемлемым.

В конечном итоге у Путина все-таки есть бомба. Да и сама Россия, загнанная за поребрик мировой экономики и политики, весьма устраивает как запад, так и восток.

Источник дешевого сырья, бесконечно долго зализывающий смертельные раны. Для этого даже можно будет пойти на некоторое послабление санкций, не принципиальное, но гарантирующее выживание режима.

А щитом Европы будет служить очень вооруженная, очень злая и очень мотивированная Украина, вернее та часть, которая от неё останется. Цинично, но это так.

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При этом для самой России такой сценарий будет означать кровавые репрессии внутри страны, и постоянные попытки дестабилизации по периметру, с целью затащить в свой чумной барак всех бывших советских.

Где конкретно пройдет новый железный занавес, скорее, будет интересовать региональных игроков. Например, в нашем случае для Турции жизненно важно, чтобы Южный Кавказ не вошел в сферу влияния России. Но я бы тут не расслаблялся. У Турции масса своих проблем, и получится ли не допустить поглощения Южного Кавказа – бабушка надвое сказала. Точнее, это зависит от политической воли власти и общества всех трех стран. Гарантий того, что у России не получится точно нет.

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И главное, то, что описано выше – их планы. И ни один из их планов не был осуществлен. Не будут и эти. Поэтому, чем более тяжелое поражение будет нанесено России на Донбассе, тем больше шансов у нас.

Так что битва за Донбасс закончится на государственной границе Украины и в Крыму.

Гела Васадзе, эксперт Грузинского центра стратегического анализа