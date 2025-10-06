Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУ

Идея создания цифровой базы лидерского опыта может изменить систему подготовки командиров в Вооруженных силах.

Украинский фронтовой опыт может стать учебным материалом для армий мира / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

На прошлой неделе наткнулся на интервью Марии Берлинской о цифровизации ВСУ. Это очень правильная идея, и мы с ней обсуждали ее еще весной. Тогда у меня появилась идея цифровизации лидерского опыта во время боевых действий.

Суть в том, чтобы выбрать кейсы, когда командир проявил лидерство и смог решить сложную задачу. Для этого надо было выбрать ситуации, провести интервью с командирами и подчиненными. Определить перечень действий командира, условий, ресурсов и тому подобное. На основе этой работы нужно было создать базу данных лидерского опыта, где будут занесены структурировано эти интервью/опросы. Многие успешные командиры можно опрашивать даже здесь на месте, поскольку многие из них в резервах или списались.

Впоследствии, любой новый командир, получив боевое распоряжение, может зайти в эту базу и попытаться найти похожие для своей задачи отчеты, изучить опыт других командиров в похожих задачах и ситуациях. Однако, еще большую ценность такая база имела бы для западных войск. Они уже сегодня могли бы обучать своих командиров на опыте современной войны.

Впрочем, пока что эти идеи просто в воздухе летают. Все попытки запустить какие-то важные инновации или инициативы последние два года сходу проваливаются.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

