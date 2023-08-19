Что ждет Украину после войны

Следующие парламентские или президентские выборы в Украине могут быть объединены с референдумом.

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Владимир Зеленский / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/navy.mil.gov.ua

Референдум - это дешевая и достаточно эффективная электоральная технология. Правильная его "настройка" позволяет управлять явкой и стать фоном предвыборной кампании власти.

Когда в Украине приняли закон О референдуме каждому специалисту на политическом рынке было понятно, что речь шла как раз о виртуозной технологичности, а не о формальных принципах народовластия.

Следующие парламентские или президентские выборы в Украине могут быть объединены с референдумом, например о вступлении Украины в НАТО. Или относительно утверждения "украинской доктрины", которую сейчас разрабатывают в недрах Офиса президента как стратегический документ послевоенного развития. Или по утверждению промежуточного мира с РФ.

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Норму статьи 5 Закона "О всеукраинском референдуме", согласно которой референдум не может проводиться одновременно с очередными, внеочередными общегосударственными выборами и очередными местными выборами, в принципе можно быстро изменить через Раду.

Здесь стоит упомянуть, что именно вероятным референдумом обосновывалась необходимость вывода российских войск с оккупированных территорий в марте 2022 г. во время стамбульских переговоров. Референдум проектировался по поддержке предложенного варианта мирного договора, который предусматривал отказ от НАТО и нейтральный статус Украины.

Сейчас высока вероятность национального референдума как консенсусного и безболезненного для Зеленского и власти способа выхода из войны и входа в новую послевоенную реальность остается. Уверен, что такой пакет предложений уже наработан.

Что интересно, у наших соседей - в Польше - вместе с осенними парламентскими выборами в этом году состоится общегосударственный референдум по четырем вопросам: "Поддержите ли вы продажу государственных предприятий"; "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин?", "Поддерживаете ли вы снятие заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?".

Интереснейший последний вопрос: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?"

Правящая "Право и справедливость", которую теснит правая Конфедерация, стремится любой ценой вернуть консервативный электорат, поэтому миграционная тема - как нельзя лучше тема для этого.

Уверен, нас это тоже ждет. Конечно, после войны.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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