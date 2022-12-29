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Что ждет украинцев до весны

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

29 декабря 2022, 08:30
Несмотря на проблемы с электроснабжением, в городах сохраняется теплоснабжение.
Энергетика
Россия продолжит атаковать украинскую энергетику / Forbes Украина

Россия, вероятно, рассчитывает на то, что ей удастся уговорить режим аятолл и ожидает поступления баллистических ракет из Ирана. Не факт, что системы Patriot появятся у нас в течение двух-трех месяцев.

Сейчас ситуация выглядит так, что три четверти из тех средств, что запускает Россия на территорию Украины, сбивается на подлете, но по меньшей мере четверть долетает и делает свое черное дело. Поэтому есть сомнения, что даже с улучшенными средствами ПВО нам удастся покончить с ракетным террором. Кроме того, мы видим, что враг начинает целиться и по объектам газовой инфраструктуры, особенно на востоке.

Поэтому если Москва решит прекратить транзит российского газа в Европу через Украину, это будет означать, что она готова перейти к ударам по объектам ГТС Украины. Цель РФ прослеживается очень четко и заключается в том, что уменьшить наши возможности в обеспечении ТЭЦ, которые поставляют тепло в дома граждан. Ведь сейчас наша тепловая энергетика в значительной степени держится на газу.

И там, где такая инфраструктура находится в зоне досягаемости артиллерийских снарядов и реактивных систем залпового огня, русские наносят удары (как, например, на Харьковщине, которая обеспечивает до половины газодобычи Украины). Здесь россияне действуют поэтапно – когда они поняли, что блицкриг провалился, то сначала стали бить по объектам топливной инфраструктуры и практически уничтожили все нефтебазы.

Затем расчет был на прерывание электроснабжения, а впоследствии, во второй половине зимы, особенно в феврале, когда и в Европе запасы газа истощаются, они планируют нанести удары по газовой инфраструктуре. Сейчас Россия, продолжая мизерный транзит, еще пытается показать Европе "добрую волю", намекая ей, чтобы та одумалась.

Но, понятно, что это - фальшивые слова, за которыми стоит только одно: наказать Европу финансово (ведь при помощи уменьшения транзита газа цена на него в ЕС пойдет вверх), а Украину – военным путем и создать предпосылки для "холодомора".

Потому что несмотря на проблемы с электроснабжением, в городах сохраняется теплоснабжение. И именно работу последнего Россия пытается подорвать. Потому что без света еще можно как-то прожить с помощью различных систем питания, а вот другое дело - отсутствие тепла в условиях низких температур. Но России этого не удастся, потому что украинская ГТС является интерконнективной, то есть если что-то и будет выведено из строя, есть и другие маршруты. Но это не значит, что враг прекратит наносить по нам удары.

Михаил Гончар энергетика
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