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Что ждет Россию, Украину, а также больного и усталого Путина

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

19 июня 2022, 18:07

Если Украина отобьется от России, это позволит, не устраняя физически Путина, постепенно лишить его властных полномочий.

Победа Украины и санкции позволят подвести Россию к смене власти без кровопролития
Пока Россия будет гнить после поражения в войне, Украина должна будет закончить свою послевоенную Перестройку / YouTube

Если говорить о миссии Украины и России, то всё довольно драматично.

Варианта только два:

- либо Путин захватывает Украину, грубит струсившей Германии и Франции, и напрямую угрожает оккупацией восточноевропейским странам НАТО,

- либо Украина отбивается от путинской России и "захватывает" (обездвиживает) Путина.

Второе будет означать не просто проигрыш Путина в войне с Украиной. Это его "пеленание" руками Украины. Это позволит, не устраняя физически больного и усталого Путина, постепенно лишить его действующих властных полномочий.

Подобный сценарий создает возможность для Запада и возникшей внутренней оппозиции России выбрать более-менее спокойный способ перехода от единоличной и огромной власти Путина к коллективному управлению (Политбюро, клика, хунта) и переходу страны к очередной Перестройке России под контролем Запада.

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Сочетание победы Украины с эффектными санкциями позволит подвести путинскую, позорно проигравшую, развращенную войной Россию к смене политической власти без серьезного кровопролития или обрушения России, а также терминального расстройства ее административно-территориального устройства, аналогичного распаду СССР в 1991 году.

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А пока Россия будет гнить после поражения в российско-украинской войне, Украина уже должна будет закончить свою послевоенную Перестройку (радикальную санацию своей экономики и политики, а также обновление правящего слоя) раньше своего бывшего врага, дабы вырваться вперед в политическом и социально-экономическом развитии по сравнению с больной Россией.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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