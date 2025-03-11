Что ждет мир ближайшие 4 года?

Надо искать способ минимизировать убытки и не идти на недопустимые уступки.

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Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Люди, которые пишут советы и наставления правильной коммуникации с Трампом застряли на первых двух стадиях принятия неизбежного.

1. Отрицание (того что США возглавили ебанутые фашисты, которые хотят разрушить остатки нормального мироустройства).

2. Гнев (вы идиоты, вы не понимаете как правильно с ними общаться, сейчас бы найти тех кто знает как!!!).

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Хотя стоит уже начинать идти к следующим трем.

3. Торг (ну может, ну а вдруг, ну не получается у Канады то может получится у нас). Нет, не получится.

4. Депрессия (нытье и рытье поминальной ямы, здесь лучше быстренько).

5. Принятие. Того, что США перестали быть нормальной страной и потеряны для цивилизованного мира как минимум на ближайшие 4 года. Поэтому надо искать способ минимизировать убытки и не идти на недопустимые уступки. И Украине в том числе. Если эта минимизация пролегает через заморозку - может и так. Но это не аксиома. Это лишь один из вариантов, неизвестно возможный ли.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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