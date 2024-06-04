Что заставит РФ завершить войну?

Если вести Кремль к "стратегическому поражению", то результатом будут тяжелые последствия для самых широких слоев населения РФ.

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Война в Украине против Россия / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Есть некое необоримое противоречие в том, когда одно и то же лицо, резко критикует позицию Запада, как слабую, требуя и усиления военной поддержки и более эффективной политики санкций, и в то же время критикует санкционную политику Запада, которая якобы не затрагивает богатых и чиновников, но ведет к ухудшению положения российского населения.

Очевидно, что если представить себе более масштабную и смелую военную помощь Запада Украине, и более жесткие санкции, которые быстрее вели бы Кремль к "стратегическому поражению", то результатом будут тяжелые последствия для самых широких слоев населения РФ.

И тут надо смотреть в лицо реальности. Понятно, что, например, срыв в гиперинфляцию в РФ приблизит окончание войны. Но галопирующая инфляция очень болезненна для населения. Или, например, пропажа некоторых товарных групп первой необходимости с прилавков. Разумеется, это сильно дестабилизирует. Точно так же как и "белгородизация" еще 5 областей РФ за счет ракет большей дальности. Нелепо было бы думать, что эффективные обстрелы военной инфраструктуры никак не влияют на благополучие населения окружающих мест.

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Поэтому - "что-то одно". Либо готовность к жестким последствиям следующего этапа войны для населения, либо отказ от намерения довести дело до стратегического поражения Кремля. А романтические попытки придумать какие-то санкции и какую-то военную поддержку, которые волшебным образом уничтожают исключительно "путинский режим", оставляя в благоденствии население - это дело безнадежное.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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