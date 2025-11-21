Что задумал Путин в Одессе

Новое руководство на городском уровне не будет игнорировать того факта, что Одесса и область для оккупантов, это площадка для испытания новых тактик.

То, что мы сегодня можем наблюдать в Одессе и что фиксировалось в разных тактических моментах ранее, это результат бездействия местной власти на протяжении последних лет, в вопросах повышения адаптивности ПВО к новым и постоянно эволюционирующим сценариям террора РОВ.

На Одессе и области оккупанты испытали за последние не то, что месяцы, но года, сценарии применения дронов-камикадзе в таком количестве, в котором они не были испытаны даже в Харькове. Харьковчане, не обессудьте, но географические, рельефно-ландшафтные особенности Одессы куда более уникальные и позволяют испытать разные вариации применения средств террора, чем глубоко материковый Харьков, Сумы, Днепр, Запорожье...

Но, проблема в том, что когда можно было бы городской власти кардинально влиять на защищённость города, делалось что-то минимально наотмашь или, ровным счётом ничего.

Будем надеяться на то, что новое руководство на городском уровне не будет игнорировать того факта, что Одесса и область для оккупантов, это площадка для испытания новых тактик и опережение их на шаг и даже два – это приоритет и обязательства, невыполнение которых чреваты.

Сегодняшний день тому прямое подтверждение.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

