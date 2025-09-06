Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине?

Китай для России окончательно становится покупателем последней надежды и имеет возможность требовать максимальных скидок, чего Москва действительно боится.

Последний год стратегический горизонт планирования Путина - это 5-6 месяцев. В Пекине он выиграл для себя это время. Он снова верит в новое наступление (полгода назад он верил так же в летнее наступление, которое все изменит). Но, на самом деле, он просто снова тянет время

1. Мы можем на 100% утверждать, что Китай пообещал Путину не менять правила торговли следующие несколько месяцев. Проще говоря, Пекин не будет усложнять финансовые и логистические цепочки. Но точно так же, как и до этого Пекин не будет продавать оружие России. Здесь стоит отметить: правила торговли не меняются и с Украиной (напомню, что КНР наш крупнейший торговый партнер и ключевой поставщик БПЛА).

2. С большой долей вероятности Китай пообещал РФ определенное время выкупать часть той нефти, которая должна была идти в Индию. Проще говоря, падение нефтяной выручки Москвы будет не 30, а 10-15%. Правда, во всем этом есть два важных нюанса:

а) Китай для России окончательно становится покупателем последней надежды и имеет возможность требовать максимальных скидок, чего Москва действительно боится;

б) до последнего времени Китай, как нефтезависимое государство всегда очень тщательно относился к диверсификации и никогда до сих пор не позволял какому-то продавцу занимать привилегированное положение. Поэтому, существует вероятность, что такая "щедрость" будет временной. Или же Россия вынуждена будет идти на уступку доли в нефтедобыче и даже транспортировке. При любых обстоятельствах - это ловушка для РФ.

3. Почти незамеченным прошло решение ШОС о первом шаге к созданию военной надстройки этой организации. Так был создан "Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам стран-участников ШОС". Нет, это не военно-политический союз и тем более, не НАТО-2. Но это пробный слой в этом направлении. И что важно, эта надстройка двумя ногами заходит на территорию и возможности ОДКБ. Это весомый шаг не только по попытке создания в среднесрочном будущем своего военного союза, но уже сейчас - это удар по России и ее амбициям в центральной Азии.

4. Судя по заявлениям Ушакова, Россия пробовала предлагать Китаю создание китайско-российско-американских СП по работе на арктическом шельфе и по логистике на Северном морском пути. Вообще быть посредником в китайско-американских переговорах - это золотая мечта Кремля. Но эта идея, похоже, не получила поддержки. Да и с точки зрения логики это сложно пока себе представить.

5. И напоследок я хотел бы обратить внимание на сверхважный факт: 3.09.2025 года, парадом в Пекине Китай громко заявил: я второй полюс мира и буду себя соответственно вести. К этому логичному заявлению оказались не готовы ни в Вашингтоне, ни в Европе. А Украина делает вид, что ничего не происходит.

