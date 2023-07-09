Что выдадут венгерские комбинаторы и Москва на саммите НАТО

Венгрия – это не суверенное государство, так как полностью зависит от РФ.

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Орбан однозначно не заинтересован в победе Украины / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Было бы крайне странно, если бы Орбан и Сийярто перед саммитом НАТО не сделали парочку каких-то антиукраинских демаршей. Время показало – они не обманули ожиданий.

Причина в том, что Венгрия – это не суверенное государство, так как полностью зависит от РФ, снабжающей её газом, нефтью, топливом для АЭС и вывозящей к себе его отходы. Так что, будет справедливо вернуть Орбану его слова об Украине как не суверенном государстве из-за поставок оружия и другой помощи странами Европы и Америки.

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Дословно Орбан это сформулировал так: "Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Так что, если американский народ решит, что хочет мира, мир будет". Если принять его логику, то если российский народ решит прекратить поставлять газ и нефть Венгрии, то в ней будет кризис и правительство Орбан уйдёт в отставку. Аналогичный результат будет, если украинский народ решит, что правительство Орбана окончательно его достало, и прекратит пропускать в Венгрию нефть и газ из РФ. Это знают в Будапеште и в Киеве, поэтому Кулеба отказался на брифинге 2 июля комментировать такие рассуждения Орбана, озвученные им 27 июня в интервью венгерскому сайту Telex.

Кулеба дипломатично сказал, что всё это "бла-бла-бла" Орбана ему порядком надоело и обсуждать нечего. Надоело не только Кулебе. Похоже, надоело и самому Орбану. Но так как Москва требовала от него доказательств верности, то пришлось её изображать. Орбан, как старший по этой теме в Венгрии, свою часть отработал 27 июня. Отрабатывать её остатки он отправил Сийярто, который в отличие от него, делает это всегда искренне, а не по расчёту.

Сийярто 4 июля вновь пригрозил продолжить блокировать выделение ЕС полмиллиарда евро Украине на оборону, если она не вычеркнет из списка спонсоров российской агрессии условно венгерский "Национальный сбербанк" (OTP Bank).

OTP Банк попал в список ещё в 2022 г. и до сих пор работает в РФ и в оккупированном Донецке. Входит в консорциум бывших сбербанков из стран бывшего соцлегеря, который изначально формировался как зарубежный дочерний придаток к Сбербанку РФ. Удобный "кошелёк" для финансирования деятельности спецслужб РФ и выдачи кредитов для партии Марин Ле Пен. Доля РФ в капиталах этих банков может быть не высокой, но количество её денег, крутящихся в них, может быть существенным и позволяет контролировать такие банки. Без них подобные банки будут выглядеть гораздо скромнее в финансовых рядах. В разных странах по-разному, но если судить по демаршу Сийярто, то в Венгрии ОРТ Банк изрядно под контролем Москвы, почему его и можно назвать условно венгерским.

Нельзя сказать, что после внесения этого венгерского банка в список спонсоров агрессии РФ для него всё пропало в Украине и в ЕС. В день демарша Сийярто банк объявил в Украине акцию по выдаче кредитов для лечения зубов. Возможно, пребывание в списке как-то ударит по репутации ОТР Банка и его деятельности в ЕС, но Украины оно не коснулось. Сийярто не только идёт в фарватере Москвы, но и изъясняется как московит.

Стоит отметить, что в похожей ситуации и более известный австрийский Райффайзенбанк. Но в отличие от венгерского банка, Райффайзенбанк ещё в марте 2022 г. заявил не только об осуждении российской агрессии, но и о своём желании уйти из РФ. Однако, до сих пор не ушёл. Правительство Австрии этот факт признаёт, но не устраивает демаршей как Сийярто. В целом число европейских фирм, работающих до сих пор в РФ, оценивали на начало года в 12-14 тыс. Отнюдь не все они международные гиганты, есть и небольшие фирмы.

По факту демарш Сийярто 4 июля – это ультиматумом не только Украине, но и всему ЕС, который повторяет ошибку сейма Речи Посполитой, где все решения тоже принимали только консенсусом. Чем это закончилось известно. Олаф Шольц не хочет, чтобы с ЕС повторилась такая история и предлагает отменить этот принцип либерум вето. Идея здравая, но когда она будет реализована – неизвестно. Сомнительно, что до выборов в Европарламент в июне 2024 г. Поэтому пока ЕС остаётся лишь призывать Венгрию вернутся к европейским ценностям и оказывать на неё финансовое и другое давление.

Тем временем Сийярто продолжает отрабатывает кредиты Москвы и помогает проводить ей политику очеловечивания рашизма. Сийярто принял 5 июля в Будапеште министра здравоохранения РФ Михаила мурашко и устроил с ним совместную пресс-конференцию. На ней он с упоением жал руку мурашко и клялся, что Венгрия никогда не забудет вакцину от ковида "Спутник-5", переданную РФ. Сийярто заверил, что Венгрия продолжит наращивать сотрудничество с РФ в сфере фармацевтики и медицины. Так как министр был медицинским, то Сийярто не мог сказать, что будет развивать сотрудничество с РФ также в сфере культуры, образования и спорта. Развивать культуру и образование совместно с режимом лукашенко он обещал в феврале в Минске, а затем в апреле в Будапеште, когда принимал главу МИД БССР.

Этими действиями Сийярто наглядно демонстрирует ментальное единство своей партии с авторитарными и фашистскими режимами в РФ и Беларуси. Москва в свою очередь получила 5 июля столь необходимую ей перед саммитом НАТО картинку, что не всё так однозначно в ЕС. Можем о медицине поговорить и в футбол сыграть, в то время, как российские ракеты и снаряды рвутся в городах Украины. Так создаются две параллельные реальности и крайне актуальный для ра**истов эффект, что фашизм – это обыкновенное явление. Просто, к нему надо привыкнуть и после этого всё будет уютно и по-домашнему.

Орбан явно соврал в интервью 24 июня, когда говорил, что он не поддерживает путина и развязанную им войну. Но он уже не мог позволить себе такой откровенности как в интервью с немецким изданием "Билд" вскоре после выдачи МУС ордера на арест путина. "Билд" тогда задал ему простой вопрос: "Арестует ли он путина, если тот появится в Венгрии". Орбан ответил уклончиво: "У меня нет информации о том, что он приедет в Венгрию". Орбан тогда так же отказался признать путина военным преступником и предложил "Билд" обсудить этот вопрос после войны.

Партия Орбана в числе тех, кто однозначно не заинтересован в победе Украины в любом формате, будь это просто выход на границы 1991 г. или ликвидация РФ как государственного образования. Партии Орбана больше нравится вариант официального отказа Украины от уже оккупированных РФ территорий и временная остановка войны. В том, что остановка войны будет временной партия Орбана не только не сомневается, но и рассматривает это как окно возможности для захвата Закарпатья и пересмотра всей парадигмы отношений в ЕС вплоть до шанса присоединить к Венгрии территории Румынии, Сербии, Словакии и Хорватии.

Поэтому Орбан и Сийярто полтора года говорят, что они за мир, что надо прекратить снабжать Украину оружием и деньгами и как-то узаконить территориальные захваты РФ. Победа Рамштайнской коалиции или официальное принятие Украины в НАТО навсегда похоронят все те сложные комбинации и неоимперские амбиции, которые с 2014 г. буйно расцвели в Будапеште на почве росийско-украинской войны.

Нельзя сказать, что неоиперских настроений в венгерском обществе до 2014 г. не было, но они никогда не были официальным нарративом Будапешта. До принятия Венгрии в 2004 г. в ЕС о них молчали. После прихода в 2010 г. к власти партии Орбана нарратив о "проблеме венгров в Закарпатье" тоже отсутствовал в лексиконе Будапешта до 2014 г.

После официального принятия Украины в НАТО такие планы и комбинации в Будапеште умрут безвозвратно, а Орбан и Сийярто перестанут сочинять небылицы почему они за мир ради продолжения войны и геноцида украинцев. Это произойдёт также в случае, если у США будет договор с Украиной подобный Будапештскому меморандуму, но который Белый дом будет намерен выполнять, а не придумывать вслед за Кремлём объяснения, почему он не хочет это делать. В Будапеште в этом случае быстро забудут о территориальных претензиях к Украине и другим соседям, причём, независимо от того, какая партия будет правящей.

Но это и та причина, по которой партия Орбана будет до последнего момента ныть о том, что Украину нельзя принимать в НАТО. Будет ныть с энтузиазмом, в отличие от того, как она без энтузиазма, а только по велению Москвы, ставит палки в колёса принятию Швеции в НАТО. На саммите в Вильнюсе Альянс может знатно потроллить Орбана с путиным, если заявит, что принимает Украину в свои ряды для защиты от венгерской угрозы. Орбан должен будет почувствовать себя "великим человеком" за такое сравнение, а Кремлю можно дать почитать советские учебники по истории, где пишется о захвате венгерскими феодалами славянских земель Киевской Руси и об освобождении Красной армией украинцев Закарпатья от венгерских нацистов. После этого будет интересно послушать комментарии московских пропагандистов и новые интервью Орбана.

В Кремле правильно думают, что Вильнюсский саммитом НАТО станет неординарным историческим событием. Поворотным, судьбоносным и так далее, как выражаются в Москве. Поэтому накануне дёргают за все доступные "ниточки", включая двух "великих" венгерских комбинаторов и лукашенко, который стал давать советы Зеленскому ехать ему в Вильнюс или нет. Интриги Москвы с сожжением Корана настолько достали спецслужбы Швеции, что они объявили месячник индивидуальных публичных сожжений Торы, Библии и Корана в знак протеста, что бог сотворил мир таким негармоничным и впустил в него столько идиотов. Сожгите и угомонитесь, пока Москва и Свято-Ленинград не стали вторыми Содомом и Гоморрой.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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