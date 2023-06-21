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Что вы вообще знаете о геноциде?

Юрий Богданов
21 июня 2023, 09:15
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Сегодня на одном примере поговорим, почему нам очень повезло, что у нас есть государство, международная огласка и что мы в центре Европы.
Конго
Аборигены Конго и бельгийские жандармы. Конец 19 века / Википедия

А также - почему при упоминании пряничной Бельгии в глазах африканцев можно увидеть ужас, почему в рубрике "10 самых кровавых упырей" рядом с Мао, Сталиным и Гитлером вспоминают Леопольда II и почему у Африки до сих пор сложно с Европой.

В 1885 территория современной Демократической Республики Конго стала личным владением короля Бельгии под названием Свободное государство Конго (есть еще Республика Конго, бывшая колония Франции). Площадь - более 3 млн.кв. км, в 100 раз больше самой Бельгии. Как так случилось? Да как часто и бывает в истории - довольно случайно. Фактически во избежание конфликта за плохо исследованную территорию между великими державами Леопольду разрешили ею завладеть.

Бельгия на тот момент уже была индустриальной державой, производителем стали, важным центром торговли. И бельгийская промышленность могла потребить все, что будет добыто в Конго.

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Сначала в Конго все было довольно стандартно. Пока не стало известно, что эти земли являются источником каучука. И Леопольд сразу почувствовал потенциальный гешефт. Ибо кон. 19 - нач. 20 в. - век "каучуковой лихорадки", вызванной растущими потребностями промышленности, транспорта, медицины и т.д.

Лео, который был довольно извращенным уродом, создал в Конго специальную колониальную жандармерию - Force Publique.

Жандармерия должна была выполнять две задачи:

1. поддерживать в колонии порядок, чтобы добыча и транспортировка каучука, а также сопутствующих товаров - слоновой кости, золота и т.п. не страдали.

2. обеспечивать выполнение племенами норматива по добыче и поставке королю товаров в определенном количестве. Норматив добычи, конечно, определялся не реальными возможностями, а самой жандармерией.

Политика формирования: офицерами были европейцы, рядовой состав - местный. Каждое подразделение - из разного племени. А посылали их следить за племенами, которые были их противниками. Конго - не моноэтническая территория. Это пространство, где существовали сотни племен и протодержав. Между которыми, конечно, не утихали конфликты.

Методы колониальной политики отличались от заведенных тогда представлений о нормальности.

1. за невыполнение плана детям тех, кто "нарушил", отрубили конечности.

2. за нарушение "трудовой дисциплины" отрубили кисть или стопу.

3. за протесты деревни, сопротивлявшиеся, сжигались. Конечно, их жителей убивали.

Католический миссионер, посетивший Конго в конце 19 в., написал, что крестьяне просили передать вице-губернатору колонии просьбу за последующие проступки убивать "виновных" на месте, без пыток и издевательств. Как проявление гуманизма.

Относительно последствий:

1. За 15 лет "добыча" каучука увеличилась с 30 тонн до 6 тыс тонн.

2. Жертвами геноцида стали за это время от 3 до 15 миллионов конголезцев.

Население Конго 1920 составляло лишь ПОЛОВИНУ от 1880. Такие дела.

Известным геноцид стал благодаря журналистам и дипломатам. Британский диломат Роджер Кейсмент подготовил доклад для парламента, где раскрыл преступления бельгийцев. Журналист и политик-гуманист Эдмон Морель опубликовал фотографии замученных детей. Также к разоблачению присоединились Марк Твен и Джозеф Конрад. Конрад написал о геноциде в Конго повесть "Сердце тьмы". 1979 Фрэнсис Коппола перенес ее события во Вьетнам. Да, "Апокалипсис наших дней" основан не только на событиях во Вьетнаме, но и на событиях в Конго.

В конце концов, огласка остановила Леопольда. Международная следственная комиссия подготовила доклад о зверствах в Конго, парламент Бельгии давил на короля и заставил его в 1908 продать свое владение правительству. Конго оставалось колонией Бельгии до 1960.

Деятельность Лео до сих пор отражается на жизни ДРК. Помимо миллионов жертв, он на десятилетия посеял раздор между народами Конго, сделав их соучастниками геноцида друг друга. Что привело еще к нескольким конфликтам, апофеозом которых стала Вторая конголезская война 1998 - 2002. Да, всего 20 лет назад. Жертвами которой стало еще как минимум 5 (пять) миллионов человек. Как это все искупать и заживлять, люди еще думают.

Источник

Юрий Богданов
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