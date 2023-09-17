Что важно знать о ракете Х-БД

Х-БД сейчас существует только в форме прототипа и ожидать её массового применения по Украине не стоит.

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Ракета Х-БД и Ким Чен Ын / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Относительно ракет Х-БД...

Итак, Ким Чен Ыну показали крылатую ракету Х-БД, о которой мало кто слышал и сразу же понеслась волна, что это за Wunderwaffe и чем оно может грозить.

В этой связи, думаю, следует внести немного ясности.

видео дня

Впервые о ракете Х-БД заговорили в 2017-м.

Это ракета - дальнейшее развитие крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555 с применением на уникальном для российской авиации носителе Ту-160М2. Всего, на сегодняшний день у вкс рф боеспособных 14 Ту-160, а 2 Ту-160М так до сих пор не доведены до ума. Выводы?

Далее.

Ракета Х-БД имеет длину около 11 метров, а диаметр корпуса около 0,8 м. Она действительно может иметь дальность полёта до 6,5 тыс км, но ряд вопросов не дают покоя, а именно... Прошла ли она цикл испытаний? Почему с 2017 о ней, "в железе", не сообщалось, в то время как куда более секретные пиарились нон-стоп?

И главное, серийный ли экземпляр был продемонстрирован Ким Чен Ыну, или "фанерный макет"?

В целом, с учётом узкоспециализированного применения на ограниченном носителе и очень странном развитии проекта, я не исключаю, что скорее второе, нежели первое, увидел северокорейский мясник.

Собственно, есть все основания полагать, что Х-БД сейчас существует только в форме прототипа и ожидать её массового применения по Украине не стоит. А если таковое и будет, то только единичное, в рекламных целях и по районам с очень слабым ПВО, ибо существенные сомнения в её "прорывных возможностях".

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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