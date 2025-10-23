Укр
Читать на украинском
Что важно понять о новом оружии воздушного террора РФ - реактивных КАБах

Александр Кочетков
23 октября 2025, 06:28
С появлением у агрессора КАБов (корректируемых авиабомб) с реактивным ускорителем в прифронтовые превращаются украинские города, которые находятся на расстоянии 150 км от линии фронта.
То есть, враг получает ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ (далее поясню) возможность ежедневно атаковать эти города, их критическую инфраструктуру, в первую очередь, не только шахедами и ракетами разных типов, но и авиабомбами весом от 250 до 1.500 кг. Это большая разрушительная сила, Харьков, к сожалению, тому подтверждение.

То есть, из областных городов в зону поражения попадают Полтава, Днепр и пригород Киева.

В техническом плане недоимперия просто копирует конструкторские решения американских разработчиков, имеется в виду проекты управляемых авиабомб GBU и JASSM. Сначала для различных авиабомб у агрессора разработали обвес с крылышками, увеличившими дальность полета до 40-70 км в зависимости от высоты сброса с самолета. Сейчас к обвесу добавили реактивный двигатель, и дальность при условии, что двигатель срабатывает штатно, возрастает до 200 км.

Хочу отметить, что американцы используют турбореактивный двигатель, что фактически превращает изделия проекта JASSM в крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью до 800 км. Враг пока использует твердотопливные двигатели, фактически, ускорители, и дальность значительно меньше. Но работы над использованием для КАБов турбореактивных двигателей в россии ведутся.

Точность российских реактивных КАБов определяется использованием спутниковой навигации и оптической системы распознавания на финальном участке траектории. То есть, изделие предназначено для ударов по крупным объектам, как ТЭС, и по жилым кварталам для кошмарения мирного населения.

Эффективно противодействовать реактивным КАБам способны современные ракетные комплексы "Пэтриот", "Самп-Т" и подобные, а также самолеты-истребители с ракетами "воздух-воздух". РЭБ будет влиять на точность КАБов, отклоняя их от целей, но все равно они будут падать и взрываться поблизости.

Хотя инфа о том, что враг ведет такую разработку, появляется уже два года, никакого специализированного противодействия создано не было, даже, насколько мне известно, технического задания на это не было разработано. Поскольку такой КАБ падает с большой высоты и со скоростью, которая вблизи цели может превышать 400 км/ч, то дроны-перехватчики ничем не помогут, что в очередной раз подтверждает, что они не являются "геймченджером" воздушного противостояния.

И напоследок об относительно приятном. На сегодня враг ведет лишь опытно-конструкторские испытания своих реактивных КАБов. О массово серийном производстве и, соответственно, массовом применении речь пока не идет. Но через полгода реактивные КАБы станут для нас серьезной проблемой, если именно сейчас не начнет производиться эффективное противодействие, в частности, малые зенитные ракеты наземного и воздушного базирования. И нам очень нужны противовоздушные ракеты дальнего радиуса действия, например, "Метеор" или СМ-6, чтобы сбивать вражеские самолеты еще до выхода на позиции для запуска реактивных КАБов.

Источник

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Александр Кочетков
