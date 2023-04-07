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Что важно понимать при попытках анализа действий РФ?

Андрей Клименко

Главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований

7 апреля 2023, 09:35
Там, где экономисты и геополитики мыслят стратегиями, эти персонажи мыслят спецоперациями. Это профессиональная деформация.
Кремль, Владимир Путин
Путина учили корифеи советской разведки / УНИАН, скрин

Россией сейчас руководят профессиональные разведчики и контрразведчики.

Путину 70 лет. Он учился в Краснознаменном институте КГБ СССР (сейчас Академия внешней разведки). Тогда, в 1970-е, был расцвет советской разведывательной и спецоперационной деятельности во всем мире. Его учили корифеи советской разведки - легендарные Ким Филби, Конон Молодой и другие.

Все его ровесники, которые вместе с ним руководят Россией, это тоже выходцы из советской разведки того времени.

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Почему это важно?

Там, где экономисты и геополитики мыслят стратегиями, эти персонажи мыслят спецоперациями. Это профессиональная деформация. То есть, если какая-то страна ведет себя не так, как им хочется, значит, надо менять ее политику не путем дипломатии, экономики и прочего, а путем спецопераций. Так они привыкли.

Что касается внутренней ситуации, их не учили иному, чем поддерживать "несокрушимое единство партии и народа" информационными и репрессивными средствами.

То есть они идут по тому опыту, который получили в тех разведывательных учебных заведениях. Он зашит, как сейчас говорят, в их микросхемах. Другого у них просто нет.

Источник

Владимир Путин
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