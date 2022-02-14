Что в 2014-м спасло Украину от полномасштабного вторжения

Россияне недооценили украинцев в 2014-м / Facebook/mod.mil.rus

В 2014-м во время вторжения нашу страну спасли "распятые снегири".

Никакой иронии. Украину спасло отсутствие у России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той экспертизы, которая может трезво оценить страну. Той, которая адекватна в оценках прошлого, настоящего и потенциального будущего.

В нашу пользу сыграло то, что в России Украину расценивали как нечто от начала понятное и несложное. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте — в Москве это сочли за пропуск в эксперты и входной билет на телеканалы.

Украину в России воспринимали в рамках советской дихотомии. Когда одна половина страны "такие же, как и мы — что тут обсуждать". А другая — "совсем не такие, как мы — что тут обсуждать". Никто не интересовался полутонами. Анализ подменили лозунгами. Экспертизу - патриотизмом.

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И именно это помогло Украине

Москва была убеждена, что Украина посыплется, как карточный домик. Что все ее Левобережье примет триколор. Что восток и юг в едином порыве двинутся воевать за "русский мир".

Кремль не вычислил волонтерское движение. Добровольческие батальоны. Русскоязычный украинский патриотизм. Он не учел рождения политической нации, которая впитала тех, кто в этнический проект вписаться не мог. Для Москвы стал большой неожиданностью весь тот низовой порыв, охвативший Украину. Включая те области, которые Россия привычно считала за собственную вотчину.

Она и не могла это все учесть. Потому что для этого надо было Украину изучать. Исследовать. Анализировать. Без глупых идеологем и нелепой самоуверенности. А если ваш поставщик информации об Украине — прокремлевский пропагандист, то у вас нет информации об Украине.

Читайте такжеУгроза вторжения России: какие два риска могут привести к появлению в Украине "зеленых человечков"Впрочем, такие искажения там царят не только в отношении Украины. Помню, как вскоре после начала войны секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту" рассказал всем, что Мадлен Олбрайт требовала отобрать у России Сибирь и Дальний Восток. Конечно, Мадлен Олбрайт ничего подобного не говорила. Этот фейк появился в 2006 году. Тогда "Российская газета" опубликовала интервью с неким отставным генералом Федеральной службы охраны Борисом Ратниковым. В котором он заявил, что его коллеги телепатически проникали в подсознание Мадлен Олбрайт, чтобы выяснить ее планы и замыслы. И, мол, во время этих сеансов они и узнали о "Сибири", "Дальнем Востоке" и планах Запада их отобрать.

За девять лет эту конспирологическую чушь начал повторять вслух секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Выяснилось, что кремлевское руководство смотрит российское телевидение. Что они превратились в "агитаторов". Нет смысла надеяться, что за закрытыми дверями эти люди способны рассуждать разумно и трезво. Они искренне верят в то, над чем мы привыкли смеяться.

И чем дольше такое положение будет оставаться, тем лучше. Чем неадекватнее будет их описание реальности, тем неэффективнее будут их шаги. Каждое новое откровение о "хунте" или "фашистах" — очередное подспорье для Киева.

Когда Кремль говорит об Украине глупости - это не опасно. Опасно — если он научится быть адекватным. А потому - да здравствуют распятые снегири!