Что Украине может дать соглашение с Великобританией?

Мы до сих пор не осознали значения и важности соглашения между Украиной и Великобританией, которое подписано Президентом Зеленским и Премьер-министром Сунаком.
Речь идет не только о военной и финансовой помощи, но и об обучении и передаче технологий.
Это соглашение, которое повышает возможность достижения Украиной уверенного субъекта будущего.
Ордынские имперцы - давние враги британской короны.
Давайте будем честными, британцы - крайне прагматичны.
Они - субъект и могут играть в сложные партии. Брекзит стал шагом к возвращению прежней роли Британии в Европе и в мире.
Им нужны новые успешные проекты, которые позволят усилить свое влияние.
Ослабление Украины, проигрыш в войне, замораживание конфликта – все усиливает давнего оппонента Британии – ордынцев. И поддержка Украины - не реверанс нам, а реализация своих собственных интересов.
Что Украине может дать это соглашение?
- военную помощь,
- финансовую помощь,
- политическую поддержку (включая давление на США после смены президента)
- трансфер военных технологий...
Пока наши заокеанские друзья поставили Украину на паузу (финансы, военная поддержка), британцы сделали ставку, увеличивая наш прогресс в игре для успешного будущего.
Кто такой Анатолий Амелин
Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.