Ослабление Украины, проигрыш в войне, замораживание конфликта – все усиливает давнего оппонента Британии – ордынцев.

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Что Украине может дать соглашение с Великобританией / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Мы до сих пор не осознали значения и важности соглашения между Украиной и Великобританией, которое подписано Президентом Зеленским и Премьер-министром Сунаком.

Речь идет не только о военной и финансовой помощи, но и об обучении и передаче технологий.

Это соглашение, которое повышает возможность достижения Украиной уверенного субъекта будущего.

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Ордынские имперцы - давние враги британской короны.

Давайте будем честными, британцы - крайне прагматичны.

Они - субъект и могут играть в сложные партии. Брекзит стал шагом к возвращению прежней роли Британии в Европе и в мире.

Им нужны новые успешные проекты, которые позволят усилить свое влияние.

Ослабление Украины, проигрыш в войне, замораживание конфликта – все усиливает давнего оппонента Британии – ордынцев. И поддержка Украины - не реверанс нам, а реализация своих собственных интересов.

Что Украине может дать это соглашение?

- военную помощь,

- финансовую помощь,

- политическую поддержку (включая давление на США после смены президента)

- трансфер военных технологий...

Пока наши заокеанские друзья поставили Украину на паузу (финансы, военная поддержка), британцы сделали ставку, увеличивая наш прогресс в игре для успешного будущего.

Кто такой Анатолий Амелин Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.

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